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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 25 сентября 2011
Кельн
25.09.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
20'
М. Яяло
64'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
Замена
К. Клеменс
️️️️
С. Пешко
Замена
А. Матушик
️️️️
Андрезиньо
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
Желтая карточка
М. Комппер
Замена
М. Ланиг
️️️️
М. Новакович
Замена
Н. Мусона
️️️️
Д. Кайзер
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
К. Айхнер
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
П. Млапа
ГОЛ! 1:0!
М. Яяло
Пас отдал
Л. Подольски
20'
Желтая карточка
Э. Серену
18'
14'
Желтая карточка
Р. Бабел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
18
Мато Яяло
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
12
Андрезиньо
5
Серену
23
МакКенна
4
Айхнер
27
Ритер
21
Пешко
18
Яяло
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
4-2-1-3
22
Штарке
32
Бек
28
Брафхайд
5
Комппер
25
Ворса
13
Кайзер
13
Руди
10
Сигурдссон
26
Млапа
9
Фирмино
8
Бабел
21
Пешко
17
Клеменс
17
Клеменс
21
Пешко
18
Новакович
13
Ланиг
13
Ланиг
18
Новакович
12
Андрезиньо
8
Матушик
8
Матушик
12
Андрезиньо
13
Кайзер
17
Мусона
17
Мусона
13
Кайзер
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
26
Млапа
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
26
Млапа
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
21
Одисе Роши
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
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