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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 31 марта 2018
Хоффенхайм
31.03.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
6 : 0
Завершен
Кельн
22'
С. Гнабри
47'
С. Гнабри
56'
М. Ут
61'
Л. Рупп
65'
М. Ут
72'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
ГОЛ! 6:0!
С. Цубер
Пас отдал
М. Ут
72'
ГОЛ! 5:0!
М. Ут
65'
ГОЛ! 4:0!
Л. Рупп
Пас отдал
М. Ут
61'
ГОЛ! 3:0!
М. Ут
Пас отдал
Л. Рупп
56'
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Ф. Гриллич
47'
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Б. Хюбнер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-1-1-1-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
10
Рупп
7
Гнабри
13
Ут
27
Крамарич
4-1-2-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
22
Мере
14
Хектор
6
Хегер
26
Косьелло
31
Риссе
32
Биттенкурт
6
Цоллер
10
Осако
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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