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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 16 сентября 2023
Кельн
16.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Хоффенхайм
61'
Д. Зелке
1'
А. Крамарич
28'
Ф. Гриллич
52'
М. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Хоффенхайм
Вторая желтая
Р. Карстенсен
90'
+1
79'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Ф. Гриллич
79'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Р. Сков
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Кайнц
76'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
Л. Пакярада
76'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Л. Майна
76'
75'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
69'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
69'
Желтая карточка
П. Кадержабек
67'
Замена
С. Н'Соки
️️️️
К. Фогт
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Хусейнбашич
66'
Желтая карточка
Р. Карстенсен
64'
ГОЛ! 1:3!
Д. Зелке
Пас отдал
Д. Хусейнбашич
61'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Б. Шмитц
61'
58'
Замена
А. Сташ
️️️️
Г. Премель
58'
Замена
М. Бериша
️️️️
В. Вегхорст
52'
ГОЛ! 0:3!
М. Байер
Пас отдал
Г. Премель
Желтая карточка
Ю. Хабот
45'
+3
Желтая карточка
Т. Хюберс
34'
28'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Гриллич
23'
Желтая карточка
Р. Сков
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Швабе
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
23
Пакярада
21
Любичич
22
Шмитц
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
4-1-1-1-3
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
5
Кабак
25
Брукс
27
Гриллич
21
Премель
24
Сков
27
Крамарич
9
Вегхорст
14
Байер
23
Пакярада
3
Хайнц
3
Хайнц
23
Пакярада
22
Шмитц
17
Алиду
17
Алиду
22
Шмитц
37
Майна
27
Тиггес
27
Тиггес
37
Майна
11
Кайнц
22
Адамян
22
Адамян
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
23
Хусейнбашич
7
Фогт
34
Н'Соки
34
Н'Соки
7
Фогт
21
Премель
18
Сташ
18
Сташ
21
Премель
27
Гриллич
22
Бекер
22
Бекер
27
Гриллич
24
Сков
30
Бюлтер
30
Бюлтер
24
Сков
9
Вегхорст
20
Бериша
20
Бериша
9
Вегхорст
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 1
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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