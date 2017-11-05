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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 05 ноября 2017
Кельн
05.11.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
10'
Д. Гайгер
56'
С. Вагнер (П)
80'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
80'
ГОЛ! 0:3!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Крамарич
76'
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
М. Йойич
64'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Вагнер
Желтая карточка
П. Ольковски
55'
53'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
Ю. Осако
37'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
28'
22'
Желтая карточка
К. Фогт
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гайгер
Пас отдал
Н. Амири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-2-1-3
1
Хорн
16
Ольковски
3
Хайнц
34
Рауш
5
Марох
33
Леманн
5
Озкан
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Гирасси
6
Цоллер
2-1-3-2
1
Бауманн
5
Пош
7
Фогт
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
18
Гайгер
13
Ут
2
Вагнер
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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