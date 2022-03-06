Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 06 марта 2022
Кельн
06.03.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Хоффенхайм
61'
С. Пош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Хоффенхайм
90'
+5
Желтая карточка
М. Даббур
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Гриллич
90'
+2
Желтая карточка
О. Бауманн
90'
+2
Замена
К. Нуху
️️️️
Д. Самассеку
Замена
О. Дуда
️️️️
Ю. Хабот
89'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
М. Ут
89'
85'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Я. Хорн
80'
78'
Замена
К. Фогт
️️️️
К. Акпогума
78'
Замена
М. Даббур
️️️️
А. Крамарич
Замена
С. Андерссон
️️️️
Ф. Кайнц
72'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
72'
Желтая карточка
Д. Любичич
61'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Пош
Пас отдал
Д. Раум
56'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
И. Бебу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Том Бишоф
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Швабе
38
Хорн
15
Килиан
24
Хабот
22
Шмитц
6
Скири
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
27
Модест
13
Ут
4-3-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Пош
25
Акпогума
22
Раум
27
Гриллич
18
Самассеку
6
Штиллер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
38
Хорн
19
Шиндлер
19
Шиндлер
38
Хорн
24
Хабот
8
Дуда
8
Дуда
24
Хабот
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
13
Ут
19
Лемперле
19
Лемперле
13
Ут
11
Кайнц
20
Андерссон
20
Андерссон
11
Кайнц
25
Акпогума
7
Фогт
7
Фогт
25
Акпогума
18
Самассеку
4
Нуху
4
Нуху
18
Самассеку
9
Бебу
10
Рюттер
10
Рюттер
9
Бебу
27
Крамарич
9
Даббур
9
Даббур
27
Крамарич
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
1
Тимо Хорн
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
17
Том Бишоф
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
17
Том Бишоф
АП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Хоффенхайм
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+