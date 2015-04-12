Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 12 апреля 2015
Кельн
12.04.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
20'
М. Леманн (П)
54'
Э. Уджа
78'
Й. Хектор
70'
Ю. Полански (П)
88'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
88'
ГОЛ! 3:2!
А. Модест
Пас отдал
С. Руди
Желтая карточка
Т. Брекер
87'
Замена
Т. Брекер
️️️️
Ю. Осако
81'
80'
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 3:1!
Й. Хектор
Пас отдал
А. Матушик
78'
Замена
А. Матушик
️️️️
Э. Уджа
75'
Замена
М. Бречко
️️️️
К. Нагасава
72'
Желтая карточка
М. Леманн
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Полански
Красная карточка
П. Ольковски
69'
62'
Замена
А. Модест
️️️️
К. Чжин-Су
62'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Шипплок
ГОЛ! 2:0!
Э. Уджа
Пас отдал
Ю. Осако
54'
52'
Замена
С. Цубер
️️️️
Н. Амири
Желтая карточка
К. Фогт
44'
Желтая карточка
Д. Марох
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Леманн
20'
19'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Лукас Куэто
ЦФ
8
Томас Брекер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
16
Ольковски
5
Марох
6
Виммер
14
Хектор
7
Фогт
10
Нагасава
33
Леманн
31
Риссе
11
Уджа
10
Осако
3-1-3-3
1
Бауманн
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
32
Бек
5
Штробль
10
Амири
13
Руди
8
Полански
9
Фирмино
22
Шипплок
31
Фолланд
10
Осако
8
Брекер
8
Брекер
10
Осако
10
Нагасава
2
Бречко
2
Бречко
10
Нагасава
11
Уджа
8
Матушик
8
Матушик
11
Уджа
10
Амири
7
Цубер
7
Цубер
10
Амири
22
Шипплок
11
Салаи
11
Салаи
22
Шипплок
22
Ким Чжин-Су
27
Модест
27
Модест
22
Ким Чжин-Су
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
28
Даниэль Халфар
ЦП
13
Лукас Куэто
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
13
Лукас Куэто
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+