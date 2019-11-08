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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 08 ноября 2019
Кельн
08.11.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
34'
Д. Кордоба
48'
С. Адамян
90+8'
Ю. Локадия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
Желтая карточка
Д. Кордоба
90'
+8
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Локадия
Желтая карточка
Й. Хектор
90'
+7
86'
Желтая карточка
Ю. Локадия
Желтая карточка
С. Борнау
80'
48'
ГОЛ! 1:1!
С. Адамян
Пас отдал
С. Руди
45'
+1
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Л. Шауб
34'
30'
Желтая карточка
Р. Сков
Желтая карточка
Р. Чикош
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Хорн
33
Борнау
22
Мере
5
Чикош
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
21
Шауб
4
Якобс
9
Кордоба
9
Теродде
4-1-2-2-1
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
4
Пош
27
Гриллич
10
Рупп
13
Руди
9
Бебу
24
Сков
9
Локадия
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Томас Кесслер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
14
Кристоф Баумгартнер
АП
20
Филипп Пентке
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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