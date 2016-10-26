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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 26 октября 2016
Кельн
26.10.2016, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
36'
М. Риссе
91'
А. Модест
8'
Б. Хюбнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кельн - Хоффенхайм
112'
Желтая карточка
А. Салаи
Замена
Д. Хайнц
️️️️
А. Руднев
105'
104'
Замена
А. Салаи
️️️️
Б. Хюбнер
Замена
Д. Марох
️️️️
С. Цоллер
98'
Желтая карточка
А. Модест
96'
ГОЛ! 2:1!
А. Модест
91'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
90'
85'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Н. Амири
65'
Замена
Д. Тольян
️️️️
Л. Рупп
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Леманн
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Риссе
36'
33'
Желтая карточка
К. Демирбай
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хюбнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Симон Цоллер
ЛП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
13
Себастьян Руди
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-4-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Маврай
16
Ольковски
4
Соренсен
6
Цоллер
34
Рауш
33
Леманн
31
Риссе
27
Модест
9
Руднев
3-5-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
7
Фогт
25
Зюле
10
Амири
10
Рупп
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
2
Вагнер
9
Руднев
3
Хайнц
3
Хайнц
9
Руднев
6
Цоллер
5
Марох
5
Марох
6
Цоллер
33
Леманн
5
Озкан
5
Озкан
33
Леманн
10
Рупп
22
Тольян
22
Тольян
10
Рупп
21
Хюбнер
11
Салаи
11
Салаи
21
Хюбнер
10
Амири
11
Варгас
11
Варгас
10
Амири
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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