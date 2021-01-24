Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 24 января 2021
Хоффенхайм
24.01.2021, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Кельн
7'
А. Крамарич (П)
28'
К. Баумгартнер
75'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
Замена
М. Богард
️️️️
Д. Самассеку
88'
Замена
М. Даббур
️️️️
А. Крамарич
82'
78'
Пенальти не реализован!
А. Модест
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Крамарич
75'
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бебу
75'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
М. Гачинович
75'
66'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Й. Хектор
63'
Желтая карточка
Х. Мере
61'
Замена
А. Модест
️️️️
О. Дуда
61'
Замена
И. Якобс
️️️️
Н. Каттербах
56'
Желтая карточка
Э. Скири
Желтая карточка
С. Пош
52'
30'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
К. Эхизибуе
30'
Замена
Х. Мере
️️️️
С. Кестич
ГОЛ! 2:0!
К. Баумгартнер
Пас отдал
М. Гачинович
28'
Желтая карточка
И. Бебу
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Крамарич
7'
6'
Желтая карточка
С. Кестич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Мелайро Богард
ОП
22
Саркис Адамян
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Бауманн
4
Пош
6
Нордтвейт
4
Нуху
18
Самассеку
24
Йон
13
Руди
14
Баумгартнер
8
Гачинович
9
Бебу
27
Крамарич
3-3-2
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
6
Кестич
27
Вольф
6
Скири
3
Каттербах
24
Дрекслер
8
Дуда
18
Самассеку
6
Богард
6
Богард
18
Самассеку
8
Гачинович
3
Кадержабек
3
Кадержабек
8
Гачинович
9
Бебу
22
Адамян
22
Адамян
9
Бебу
27
Крамарич
9
Даббур
9
Даббур
27
Крамарич
3
Эхизибуе
29
Тильманн
29
Тильманн
3
Эхизибуе
3
Каттербах
4
Якобс
4
Якобс
3
Каттербах
6
Кестич
22
Мере
22
Мере
6
Кестич
14
Хектор
37
Реджбечай
37
Реджбечай
14
Хектор
8
Дуда
27
Модест
27
Модест
8
Дуда
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
22
Бенно Шмитц
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
6
Макс Гешвилль
ЦЗ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Кельн
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+