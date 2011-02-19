Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 19 февраля 2011
Хоффенхайм
19.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
48'
М. Новакович (АГ)
69'
Ю. Мохамад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
Желтая карточка
М. Ренсинг
Желтая карточка
П. Жеромел
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
С. Руди
Замена
К. Пеццони
️️️️
Ю. Мохамад
Замена
М. Яяло
️️️️
К. Клеменс
Замена
П. Млапа
️️️️
Б. Вукчевич
Замена
С. Фрайс
️️️️
С. Пешко
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мохамад
Пас отдал
К. Клеменс
Желтая карточка
Пети
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Новакович
Желтая карточка
Д. Алаба
Желтая карточка
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Бречко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Пети
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
9
Симон Теродде
ЦФ
3-2-2-3
22
Штарке
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
26
Ибертсбергер
5
Алаба
13
Руди
23
Салихович
8
Бабел
11
Ибишевич
7
Вукчевич
4-4-1-1
1
Ренсинг
2
Бречко
0
Мохамад
14
Жеромел
4
Айхнер
17
Клеменс
8
Пети
13
Ланиг
21
Пешко
10
Подольски
18
Новакович
13
Руди
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
13
Руди
7
Вукчевич
26
Млапа
26
Млапа
7
Вукчевич
0
Мохамад
17
Пеццони
17
Пеццони
0
Мохамад
17
Клеменс
18
Яяло
18
Яяло
17
Клеменс
21
Пешко
9
Фрайс
9
Фрайс
21
Пешко
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Главный тренер
Франк Шефер
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Кельн
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+