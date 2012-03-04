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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 04 марта 2012
Хоффенхайм
04.03.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
33'
М. Комппер
81'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
Замена
М. Ишак
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 1:1!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Бречко
Желтая карточка
Т. Вайс
Желтая карточка
А. Бек
Замена
П. Млапа
️️️️
Р. Фирмино
Замена
К. МакКенна
️️️️
М. Ланиг
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Лакич
Желтая карточка
М. Ланиг
Замена
Ч. Тэ Се
️️️️
О. Роши
ГОЛ! 1:0!
М. Комппер
Пас отдал
С. Руди
Желтая карточка
К. Айхнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
27
Сандро Визер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
3-3-4
22
Штарке
23
Вестергор
32
Бек
5
Комппер
13
Руди
19
Джонсон
0
Вайс
8
Бабел
29
Лакич
7
Вукчевич
9
Фирмино
4-5-1
1
Ренсинг
2
Бречко
5
Серену
14
Жеромел
4
Айхнер
13
Ланиг
18
Яяло
21
Роши
17
Клеменс
21
Пешко
10
Подольски
29
Лакич
22
Шипплок
22
Шипплок
29
Лакич
9
Фирмино
26
Млапа
26
Млапа
9
Фирмино
13
Ланиг
23
МакКенна
23
МакКенна
13
Ланиг
21
Роши
9
Чон Тэ Се
9
Чон Тэ Се
21
Роши
21
Пешко
9
Ишак
9
Ишак
21
Пешко
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
27
Сандро Визер
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Хольгер Станиславски
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
27
Сандро Визер
ЦП
34
Даниель Хаас
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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