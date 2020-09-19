Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 19 сентября 2020
Кельн
19.09.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
22'
С. Андерссон
86'
Д. Дрекслер
4'
А. Крамарич
45+3'
А. Крамарич (П)
90+2'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
90'
+5
Желтая карточка
П. Кадержабек
90'
+5
Замена
Д. Бренет
️️️️
К. Акпогума
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Гачинович
90'
Желтая карточка
О. Бауманн
90'
Желтая карточка
И. Бебу
Замена
Н. Каттербах
️️️️
О. Дуда
88'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дрекслер
86'
Желтая карточка
Й. Хектор
85'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Э. Скири
85'
76'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Самассеку
76'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Гайгер
Замена
С. Озкан
️️️️
Я. Тильманн
71'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Э. Реджбечай
71'
Желтая карточка
О. Дуда
69'
62'
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Даббур
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
М. Хегер
46'
45'
+5
Желтая карточка
Э. Бичакчич
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Крамарич
Желтая карточка
С. Борнау
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Андерссон
Пас отдал
Я. Тильманн
22'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Мунас Даббур
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
38
Хорн
6
Хегер
6
Скири
37
Реджбечай
8
Дуда
29
Тильманн
20
Андерссон
3-3-1-1-2
1
Бауманн
25
Акпогума
4
Нуху
7
Фогт
3
Кадержабек
18
Самассеку
4
Бичакчич
18
Гайгер
14
Баумгартнер
27
Крамарич
9
Даббур
6
Хегер
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
6
Хегер
8
Дуда
3
Каттербах
3
Каттербах
8
Дуда
37
Реджбечай
24
Дрекслер
24
Дрекслер
37
Реджбечай
6
Скири
4
Соренсен
4
Соренсен
6
Скири
29
Тильманн
6
Озкан
6
Озкан
29
Тильманн
9
Даббур
9
Бебу
9
Бебу
9
Даббур
25
Акпогума
30
Бренет
30
Бренет
25
Акпогума
18
Самассеку
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Самассеку
18
Гайгер
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
18
Гайгер
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
22
Саркис Адамян
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
20
Филипп Пентке
ВР
22
Саркис Адамян
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Хоффенхайм
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+