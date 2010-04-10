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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 10 апреля 2010
Хоффенхайм
10.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Кельн
46'
А. Матушик
82'
А. Матушик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
Замена
М. Ишиаку
️️️️
М. Новакович
Замена
К. Кулльманн
️️️️
Манише
Замена
Д. Бросински
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ! 0:2!
А. Матушик
Замена
️️️️
П. Тагое
Желтая карточка
Манише
ГОЛ! 0:1!
А. Матушик
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
С. Салихович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
0
Карстен Кулльманн
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
0
Манассе Ишиаку
ЦФ
4-1-3-2
34
Хаас
4
Айхнер
5
Гульде
4
Шимунич
32
Бек
14
Густаво
23
Салихович
22
Эдуардо
0
Вайс
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
3-5-1-1
1
Мондрагон
2
Бречко
23
МакКенна
14
Жеромел
9
Фрайс
8
Манише
8
Пети
8
Матушик
28
Эре
10
Подольски
18
Новакович
28
Тагое
28
Тагое
8
Манише
0
Кулльманн
0
Кулльманн
8
Манише
10
Подольски
18
Бросински
18
Бросински
10
Подольски
18
Новакович
0
Ишиаку
0
Ишиаку
18
Новакович
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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