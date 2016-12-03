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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Кельн
Хоффенхайм - Кельн: обзор матча 03 декабря 2016
Хоффенхайм
03.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Кельн
8'
С. Вагнер
39'
Д. Тольян
67'
С. Вагнер
89'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Кельн
ГОЛ! 4:0!
М. Ут
Пас отдал
Д. Тольян
89'
84'
Желтая карточка
М. Маврай
Замена
Ф. Окс
️️️️
С. Вагнер
81'
Желтая карточка
Д. Тольян
71'
ГОЛ! 3:0!
С. Вагнер
Пас отдал
М. Ут
67'
62'
Замена
А. Руднев
️️️️
С. Цоллер
62'
Замена
С. Гирасси
️️️️
С. Озкан
Замена
М. Ут
️️️️
А. Крамарич
60'
Замена
Б. Атик
️️️️
Ю. Полански
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тольян
Пас отдал
Н. Амири
39'
24'
Замена
М. Хартель
️️️️
М. Риссе
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
РФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
5
Салих Озкан
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
23
Бариш Атик
ЛВ
20
Филипп Окс
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
21
Хюбнер
25
Зюле
7
Фогт
3
Кадержабек
22
Тольян
10
Амири
8
Полански
13
Руди
2
Вагнер
27
Крамарич
4-3-3
18
Кесслер
3
Хайнц
3
Маврай
4
Соренсен
14
Хектор
31
Риссе
5
Озкан
34
Рауш
27
Модест
10
Осако
6
Цоллер
8
Полански
23
Атик
23
Атик
8
Полански
2
Вагнер
20
Окс
20
Окс
2
Вагнер
27
Крамарич
13
Ут
13
Ут
27
Крамарич
31
Риссе
10
Хартель
10
Хартель
31
Риссе
6
Цоллер
9
Руднев
9
Руднев
6
Цоллер
5
Озкан
9
Гирасси
9
Гирасси
5
Озкан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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