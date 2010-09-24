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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Хоффенхайм
Кельн - Хоффенхайм: обзор матча 24 сентября 2010
Кельн
24.09.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
17'
Л. Подольски
54'
Д. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Хоффенхайм
Замена
А. Ионицэ
️️️️
С. Фрайс
Замена
П. Тагое
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
С. Фрайс
Замена
Т. Ялчин
️️️️
М. Яяло
Замена
С. Фрайс
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
К. Клеменс
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Замена
П. Млапа
️️️️
Й. Шимунич
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Вайс
Желтая карточка
М. Ланиг
Желтая карточка
Й. Шимунич
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Пети
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-5-2
1
Мондрагон
0
Мохамад
14
Жеромел
2
Бречко
28
Эре
8
Пети
8
Матушик
13
Ланиг
18
Яяло
10
Подольски
17
Клеменс
4-1-3-2
22
Штарке
32
Бек
4
Шимунич
25
Ворса
4
Айхнер
14
Густаво
13
Руди
0
Вайс
23
Салихович
11
Ибишевич
19
Ба
18
Яяло
24
Ялчин
24
Ялчин
18
Яяло
17
Клеменс
9
Фрайс
9
Фрайс
17
Клеменс
Фрайс
14
Ионицэ
14
Ионицэ
Фрайс
0
Вайс
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
0
Вайс
11
Ибишевич
28
Тагое
28
Тагое
11
Ибишевич
4
Шимунич
26
Млапа
26
Млапа
4
Шимунич
Остались в запасе
Кельн
Хоффенхайм
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
22
Миро Варводич
ВР
12
Андрезиньо
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Кельн - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн Энерги
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