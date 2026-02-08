08.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
3-1-2-2-2
1
Швабе
25
Лунд
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Мартель
8
Йоуханнессон
5
Краусс
13
Каминьски
29
Тильманн
10
Эль-Мала
27
Ахе
3-2-3-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
22
Раум
13
Зайвальд
21
Шлагер
10
Груда
21
Баумгартнер
7
Нуса
40
Ромуло
25
Диоманде
29
Тильманн
11
Чавес
11
Чавес
29
Тильманн
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
30
Бюлтер
8
Йоуханнессон
25
Лунд
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
25
Лунд
27
Ахе
40
Шентен
40
Шентен
27
Ахе
7
Нуса
35
Финкграфе
35
Финкграфе
7
Нуса
39
Хенрикс
17
Баку
17
Баку
39
Хенрикс
10
Груда
6
Банзузи
6
Банзузи
10
Груда
25
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
25
Диоманде
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Оле Вернер
Кельн
Точно не сыграют
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
1
4
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
13
Офсайды
5
3
Количество передач
341
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «РБ Лейпцига», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»