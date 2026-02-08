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  • «Кельн» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Кельн» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 16:20
Кельн
08.02.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
51' Я. Тильманн
29' К. Баумгартнер 56' К. Баумгартнер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Рагнар Ахе
ЦФ
10
Саид Эль-Мала
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
10
Брайан Груда
ПВ
25
Ян Диоманде
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
11
Фелипе Чавес
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
40
Финн Шентен
ЦФ
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Швабе
25
Лунд
39
Озкаджар
28
Себулонсен
5
Мартель
8
Йоуханнессон
5
Краусс
13
Каминьски
29
Тильманн
10
Эль-Мала
27
Ахе
3-2-3-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
4
Орбан
22
Раум
13
Зайвальд
21
Шлагер
10
Груда
21
Баумгартнер
7
Нуса
40
Ромуло
25
Диоманде
29
Тильманн
11
Чавес
11
Чавес
29
Тильманн
8
Йоуханнессон
30
Бюлтер
30
Бюлтер
8
Йоуханнессон
25
Лунд
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
25
Лунд
27
Ахе
40
Шентен
40
Шентен
27
Ахе
7
Нуса
35
Финкграфе
35
Финкграфе
7
Нуса
39
Хенрикс
17
Баку
17
Баку
39
Хенрикс
10
Груда
6
Банзузи
6
Банзузи
10
Груда
25
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
25
Диоманде
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
7
Юссуфа Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Оле Вернер
Кельн
Точно не сыграют
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Жоэль Шмид
ЦЗ
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
Линтон Майна
ПВ
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Кастелло Люкеба
ЦЗ
Sani Suleiman
ЦФ
A. Thomas
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
1
4
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
13
Офсайды
5
3
Количество передач
341
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.99
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «РБ Лейпцига», 21-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн»«РБ Лейпциг»

«Кельн» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Кельн
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