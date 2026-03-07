Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Боруссии» Дортмунд, 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Боруссия» Дортмунд