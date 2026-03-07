Введите ваш ник на сайте
  «Кельн» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Кельн» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 19:02
Кельн
07.03.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
88' Я. Каминьски
16' С. Гирасси 60' М. Байер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
32
Кристоффер Лунд
ЛЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
5
Том Краусс
ЦП
18
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Якуб Каминьски
ЛВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
13
Саид Эль-Мала
ЦФ
38
Юссуфа Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
36
Кенни Нойманн
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Фелипе Чавес
ЦП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
37
Линтон Майна
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
40
Самуэле Инасио
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Швабе
32
Лунд
22
Симпсон-Пьюзи
33
ван ден Берг
6
Мартель
5
Краусс
18
Йоуханнессон
16
Каминьски
38
Ньянг
13
Эль-Мала
9
Ахе
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
10
Брандт
8
Нмеча
14
Байер
9
Гирасси
13
Эль-Мала
36
Нойманн
36
Нойманн
13
Эль-Мала
5
Краусс
3
Хайнц
3
Хайнц
5
Краусс
18
Йоуханнессон
39
Озкаджар
39
Озкаджар
18
Йоуханнессон
9
Ахе
30
Бюлтер
30
Бюлтер
9
Ахе
38
Ньянг
37
Майна
37
Майна
38
Ньянг
5
Бенсебаини
25
Зюле
25
Зюле
5
Бенсебаини
26
Рюэрсон
2
Коуто
2
Коуто
26
Рюэрсон
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
27
Адейеми
27
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
Точно не сыграют
Денис Хусейнбашич
ЦП
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Жоэль Шмид
ЦЗ
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
Ян Тильманн
ПВ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
Эмре Джан
ОП
Филиппо Мане
ЦЗ
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
13
Офсайды
5
2
Количество передач
368
606
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
2
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Боруссии» Дортмунд, 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Боруссия» Дортмунд

«Кельн» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Кельн
