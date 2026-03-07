07.03.2026, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Кельн
3-1-2-1-3
1
Швабе
32
Лунд
22
Симпсон-Пьюзи
33
ван ден Берг
6
Мартель
5
Краусс
18
Йоуханнессон
16
Каминьски
38
Ньянг
13
Эль-Мала
9
Ахе
3-2-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
24
Свенссон
20
Забитцер
10
Брандт
8
Нмеча
14
Байер
9
Гирасси
13
5
5
18
9
38
5
26
8
14
9
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Фелипе Чавес
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
33
Александер Майер
ВР
49
Лука Реджани
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
13
Офсайды
5
2
Количество передач
368
606
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
2
xGP (предотвращенные голы)
0.13
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Боруссии» Дортмунд, 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»