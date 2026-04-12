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  • «Кельн» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Кельн» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 15:20
Кельн
12.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
7' С. Эль-Мала (П) 65' Р. Ахе 90+7' И. Йоуханнессон
75' Р. Шмид (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кельн
1
Марвин Швабе
(К) ВР
32
Кристоффер Лунд
ЛЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
6
Эрик Мартель
ОП
18
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
13
Саид Эль-Мала
ЛВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Сенне Линен
ЦП
18
Романо Шмид
АП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Марко Груль
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
27
Фелипе Чавес
ЦП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
37
Линтон Майна
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Вердер
25
Маркус Колке
ВР
31
Карим Кулибали
ЦЗ
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
19
Йован Милошевич
ЦФ
29
Салим Муса
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Швабе
32
Лунд
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
28
Себулонсен
6
Мартель
18
Йоуханнессон
13
Эль-Мала
13
Каминьски
29
Тильманн
9
Ахе
4-1-3-2
30
Бакхаус
27
Агу
5
Пипер
32
Фридль
3
Сугавара
14
Линен
11
Нджинма
10
Биттенкурт
2
Деман
17
Груль
18
Шмид
32
Лунд
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
32
Лунд
28
Себулонсен
5
Краусс
5
Краусс
28
Себулонсен
29
Тильманн
30
Бюлтер
30
Бюлтер
29
Тильманн
13
Эль-Мала
37
Майна
37
Майна
13
Эль-Мала
9
Ахе
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Ахе
3
Сугавара
31
Кулибали
31
Кулибали
3
Сугавара
27
Агу
23
Шмидт
23
Шмидт
27
Агу
10
Биттенкурт
19
Милошевич
19
Милошевич
10
Биттенкурт
17
Груль
29
Муса
29
Муса
17
Груль
Остались в запасе
Кельн
Вердер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Фелипе Чавес
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Фелипе Чавес
ЦП
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Даниэль Тиун
Кельн
Точно не сыграют
Тимо Хюберс
ЦЗ
Лука Килиан
ЦЗ
Вердер
Точно не сыграют
Уэсли Аде
ОП
Виктор Бонифаци
ЦФ
Карл Хейн
ВР
Хулиан Малатини
ЦЗ
Камерон Пуэртас
ЦП
Йенс Стаге
ЦП
Кеке Топп
ЦФ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Статистика матча Кельн - Вердер
3
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
7
Офсайды
3
3
Количество передач
493
352
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
3.33
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Вердера», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Вердер»

«Кельн» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Кельн
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