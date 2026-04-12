12.04.2026, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Кельн
Кельн
4-1-1-3-1
1
Швабе
32
Лунд
22
Симпсон-Пьюзи
39
Озкаджар
28
Себулонсен
6
Мартель
18
Йоуханнессон
13
Эль-Мала
13
Каминьски
29
Тильманн
9
Ахе
4-1-3-2
30
Бакхаус
27
Агу
5
Пипер
32
Фридль
3
Сугавара
14
Линен
11
Нджинма
10
Биттенкурт
2
Деман
17
Груль
18
Шмид
32
Лунд
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
32
Лунд
28
Себулонсен
5
Краусс
5
Краусс
28
Себулонсен
29
Тильманн
30
Бюлтер
30
Бюлтер
29
Тильманн
13
Эль-Мала
37
Майна
37
Майна
13
Эль-Мала
9
Ахе
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Ахе
3
Сугавара
31
Кулибали
31
Кулибали
3
Сугавара
27
Агу
23
Шмидт
23
Шмидт
27
Агу
10
Биттенкурт
19
Милошевич
19
Милошевич
10
Биттенкурт
17
Груль
29
Муса
29
Муса
17
Груль
Остались в запасе
Кельн
Вердер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Фелипе Чавес
ЦП
Главный тренер
Лукас Кваснек
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Фелипе Чавес
ЦП
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
33
Мик Шметгенс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Лукас Кваснек
Главный тренер
Даниэль Тиун
Кельн
Точно не сыграют
Статистика матча Кельн - Вердер
3
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
16
7
Офсайды
3
3
Количество передач
493
352
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
3.33
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Вердера», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»