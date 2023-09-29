Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Жироны» прокомментировал лидерство клуба в Примере

    Тренер «Жироны» прокомментировал лидерство клуба в Примере

    Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал лидерство команды в чемпионате Испании.

    «У нас шесть побед подряд, и это нелегко сделать в высшем дивизионе. Идея заключается в том, как мы играем. В субботу, в игре с «Реалом», мы должны наслаждаться моментом и думать только о матче. Это будет прекрасный матч, ведь мы будем играть с одной из лучших команд мира в качестве лидера.

    Лидерство – это прекрасно, и мы должны быть довольны этим. Мы должны продолжать расти и помочь клубу сделать шаг вперeд. Это может помочь нам получить новых игроков. Мы не можем остановиться на том, что лидируем в чемпионате после семи туров», – цитирует Мичела AS.

    • «Жирона» набрала 19 очков в 7 турах.
    • У идущего вторым «Реала» 18 очков.
    • Команды встретятся 30 сентября в 19:30 мск.

    Новости по теме
    «Жирона» – «Реал»: прогноз на матч 8 тура чемпионата Испании, 30 сентября
    «Жирона» объявила о переходе защитника «Барселоны» 1
    «Лацио» купил нападающего, оформлявшего покер в ворота «Реала» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6369

      fakeid 1 час назад

      ну чё, лет 20 назад у валенсии получилось. пробуйте.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+