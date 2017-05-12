Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Малаги» оштрафован на 3,5 тысячи за оскорбления «Барселоны»

    На 3,5 тысячи евро будет оштрафован президент «Малаги» Абдулла Аль-Тани за оскорбительный твитт в адрес «Барселоны». Напомним, что в конце прошлого месяца фанат каталонского клуба попросил обыграть «Реал» в 38-м туре чемпионата Испании, на что шейх написал в своем Twitter: «Да поможет нам Всевышний победить в этом матче. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате из-за вранья о Мичеле».

    Стоит отметить, что главный тренер «Малаги» Мичел, известный по выступлениям за «Реал», признался, что хотел бы видеть чемпионскую гонку в Испании до последнего тура, как раз в котором его команда встретится с мадридским клубом.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2017 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11