Президент «Малаги» оштрафован на 3,5 тысячи за оскорбления «Барселоны»

На 3,5 тысячи евро будет оштрафован президент «Малаги» Абдулла Аль-Тани за оскорбительный твитт в адрес «Барселоны». Напомним, что в конце прошлого месяца фанат каталонского клуба попросил обыграть «Реал» в 38-м туре чемпионата Испании, на что шейх написал в своем Twitter: «Да поможет нам Всевышний победить в этом матче. Но отбросы Каталонии не почувствуют вкуса победы в чемпионате из-за вранья о Мичеле».

Стоит отметить, что главный тренер «Малаги» Мичел, известный по выступлениям за «Реал», признался, что хотел бы видеть чемпионскую гонку в Испании до последнего тура, как раз в котором его команда встретится с мадридским клубом.