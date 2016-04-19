«Марсель» уволил Мичела

Как и сообщалось ранее, главный тренер «Марселя» Мичел Гонсалес покинул пост наставника французского клуба. Бело-голубые официально объявили об отставке 53-летнего специалиста.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Под руководством испанского тренера «Марсель» одержал всего восемь побед и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Руководить командой до конца сезона будет помощник Мичела Франк Пасси.