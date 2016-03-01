Мичел: «Чувствую себя способным быть главным тренером «Реала»

Главный тренер "Марселя" Мичел считает, что он имеет достаточно опыта, чтобы возглавить мадридский "Реал".

"Чувствую себя способным быть главным тренером "Реала". Желаю успехов "Реалу", но если команда будет добиваться побед, то мне будет трудно возглавить ее. Из моего поколения я, Шустер, Буйо и Уго Санчес являемся тренерами. Шустер уже был наставником "Реала". Так что кто знает, как будут развиваться события", — сказал бывший игрок "королевского" клуба в интервью Onda Cero.