Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:00
|Сьон
|0:4
|Санкт-Галлен
|21 тур
|18 февраля, суббота
|20:00
|Винтертур
|1:1
|Сьон
|20 тур
|11 февраля, суббота
|22:30
|Базель
|3:1
|Сьон
|19 тур
|5 февраля, воскресенье
|16:15
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Серветт
|2:2
|Сьон
|17 тур
|22 января, воскресенье
|16:15
|Сьон
|2:3
|Лугано
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:00
|Сьон
|2:7
|Санкт-Галлен
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:30
|Базель
|0:0
|Сьон
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|16:15
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|13 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|1:1
|Сьон
|12 тур
|18 октября, вторник
|21:30
|Винтертур
|1:0
|Сьон
|11 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Сьон
|2:0
|Люцерн
|10 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|4:4
|Сьон
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|15:15
|Сьон
|1:3
|Винтертур
|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Сьон
|7 тур
|3 сентября, суббота
|19:00
|Сьон
|2:1
|Базель
|6 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Люцерн
|2:0
|Сьон
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Сьон
|2:2
|Грассхоппер
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|15:15
|Цюрих
|0:3
|Сьон
|3 тур
|30 июля, суббота
|21:30
|Сьон
|0:0
|Серветт
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Сьон
|0:3
|Янг Бойз
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:30
|Лугано
|2:3
|Сьон