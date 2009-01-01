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    Сьон - результаты

    Город Сьон
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.fc-sion.ch
    Стадион Тюбилон
    Тренер Паоло Трамеццани
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 20:00 Сьон 0:4 Санкт-Галлен
    21 тур
    		18 февраля, суббота 20:00 Винтертур 1:1 Сьон
    20 тур
    		11 февраля, суббота 22:30 Базель 3:1 Сьон
    19 тур
    		5 февраля, воскресенье 16:15 Сьон 0:1 Цюрих
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Серветт 2:2 Сьон
    17 тур
    		22 января, воскресенье 16:15 Сьон 2:3 Лугано
    16 тур
    		12 ноября, суббота 20:00 Сьон 2:7 Санкт-Галлен
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:30 Базель 0:0 Сьон
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 16:15 Сьон 0:1 Цюрих
    13 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
    12 тур
    		18 октября, вторник 21:30 Винтертур 1:0 Сьон
    11 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Сьон 2:0 Люцерн
    10 тур
    		8 октября, суббота 19:00 Грассхоппер 4:4 Сьон
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 15:15 Сьон 1:3 Винтертур
    8 тур
    		10 сентября, суббота 19:00 Санкт-Галлен 1:2 Сьон
    7 тур
    		3 сентября, суббота 19:00 Сьон 2:1 Базель
    6 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Люцерн 2:0 Сьон
    5 тур
    		13 августа, суббота 19:00 Сьон 2:2 Грассхоппер
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 15:15 Цюрих 0:3 Сьон
    3 тур
    		30 июля, суббота 21:30 Сьон 0:0 Серветт
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:30 Сьон 0:3 Янг Бойз
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:30 Лугано 2:3 Сьон
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