Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
6
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
2
0
32
10
22
32
12
7
4
1
38
23
15
25
12
7
3
2
25
15
10
24
12
6
1
5
19
22
-3
19
12
5
3
4
21
24
-3
18
12
3
5
4
19
21
-2
14
12
4
2
6
14
16
-2
14
12
4
2
6
18
22
-4
14
12
4
2
6
22
30
-8
14
12
3
1
8
24
25
-1
10
12
2
4
6
15
28
-13
10
12
1
3
8
11
22
-11
6
Команда
2
3
4
5
7
8
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
16
5
11
17
7
4
2
1
22
17
5
14
6
4
1
1
12
7
5
13
6
3
1
2
12
10
2
10
6
3
1
2
9
9
0
10
6
3
1
2
10
11
-1
10
5
3
0
2
14
8
6
9
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
1
2
3
9
15
-6
5
6
1
1
4
7
11
-4
4
6
0
2
4
9
16
-7
2
5
0
1
4
4
14
-10
1
Команда
2
3
4
5
7
8
10
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
5
0
0
16
5
11
15
7
4
1
2
18
16
2
13
5
3
2
0
16
6
10
11
6
3
2
1
13
8
5
11
6
3
1
2
11
11
0
10
6
3
0
3
9
11
-2
9
6
2
2
2
12
15
-3
8
6
2
0
4
9
10
-1
6
6
1
2
3
6
13
-7
5
6
0
4
2
7
11
-4
4
6
1
1
4
2
6
-4
4
7
0
1
6
10
17
-7
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире