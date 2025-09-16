Президент «Сьона» вновь недоброжелательно высказался о Миранчуке

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал игру Антона Миранчука за «Динамо». Российский полузащитник провел за московский клуб три матча в РПЛ, отметившись одной результативной передачей.
«Одна голевая передача за три матча – я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше. И Карпин сам это хорошо понимает», – сказал Константин.
- Миранчук перешел в «Динамо» из «Сьона» в августе за 2,5 миллиона евро.
- Президент «Сьона» клуба ранее заявлял, что Антону понадобилось много времени на адаптацию в команде: «В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку».
Источник: Sport24