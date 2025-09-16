Президент «Сьона» вновь недоброжелательно высказался о Миранчуке

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал игру Антона Миранчука за «Динамо». Российский полузащитник провел за московский клуб три матча в РПЛ, отметившись одной результативной передачей.

«Одна голевая передача за три матча – я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше. И Карпин сам это хорошо понимает», – сказал Константин.