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  • Президент «Сьона» вновь недоброжелательно высказался о Миранчуке

Президент «Сьона» вновь недоброжелательно высказался о Миранчуке

16 сентября 2025, 12:54
8

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал игру Антона Миранчука за «Динамо». Российский полузащитник провел за московский клуб три матча в РПЛ, отметившись одной результативной передачей.

«Одна голевая передача за три матча – я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше. И Карпин сам это хорошо понимает», – сказал Константин.

  • Миранчук перешел в «Динамо» из «Сьона» в августе за 2,5 миллиона евро.
  • Президент «Сьона» клуба ранее заявлял, что Антону понадобилось много времени на адаптацию в команде: «В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Сьон Миранчук Антон
Комментарии (8)
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Интерес
1758016903
Карпин в тренерском искусстве сам такой.
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NewLife
1758018667
Такое впечатление, что в Бомбардире пишут заголовки, не читая содержимое заметки)
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k611
1758019975
Ничего такого он не сказал. Пишут в заголовках всякую чепуху.
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FFR
1758022811
От Антона Миранчука не могут быть больших ожиданий, он же не того уровня футболист.
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JIEGEHDA
1758027364
За 3 матча лишь одна голевая ... Он может лучше Бомбардир: недоброжелательно высказался . А может ну его сразу оскорбил? Унизил ?
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TOMSON
1758029814
Бомбардир, вы с такими заголовками в желтуху превращаетесь…
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1758031904
Текст не соответствует заголовку.
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