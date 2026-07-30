30.07.2026, четверг, 21:15
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Составы команд
Сьон
Сьон
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
5
Соу
17
Крониг
14
Лаванчи
88
Кабакалман
20
Хефти
8
Балтасар
7
Шуареф
19
Сурдез
13
33
3-3-3-1
16
Сокол
33
Рахманов
5
Сакута
25
Нескоромный
26
Варакса
28
Михнюк
52
Кресс
17
Ковалев
55
Капленко
7
Ангбан
19
Джорджевич
88
Кабакалман
77
Ррудхани
77
Ррудхани
88
Кабакалман
13
37
Силла
37
Силла
13
19
Сурдез
9
Лукембила
9
Лукембила
19
Сурдез
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
33
22
22
33
25
Нескоромный
88
Дубовский
88
Дубовский
25
Нескоромный
5
Сакута
13
13
5
Сакута
7
Ангбан
47
Сахончик
47
Сахончик
7
Ангбан
28
Михнюк
18
18
28
Михнюк
19
Джорджевич
37
37
19
Джорджевич
Остались в запасе
Сьон
БАТЭ
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
10
Егор Русаков
ЦП
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
10
Егор Русаков
ЦП
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Статистика матча Сьон - БАТЭ
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
492
452
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сьон» против БАТЭ, 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сьон» – БАТЭ
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»