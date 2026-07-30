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  • «Сьон» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Сьон» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Вчера, 19:59
Сьон
30.07.2026, четверг, 21:15
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Завершен
БАТЭ
5' W. Boteli 38' R. Nivokazi 58' Балтасар 68' Т. Бердаес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЛФ
33
R. Nivokazi
ЦФ
13
W. Boteli
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
(К) ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
52
Егор Кресс
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Сьон
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
42
Андрей Журин
ЦЗ
13
Y. Khramtsevich
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
18
P. Kolosovskiy
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
37
E. Puerto
ЦФ
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
5
Соу
17
Крониг
14
Лаванчи
88
Кабакалман
20
Хефти
8
Балтасар
7
Шуареф
19
Сурдез
13
33
3-3-3-1
16
Сокол
33
Рахманов
5
Сакута
25
Нескоромный
26
Варакса
28
Михнюк
52
Кресс
17
Ковалев
55
Капленко
7
Ангбан
19
Джорджевич
88
Кабакалман
77
Ррудхани
77
Ррудхани
88
Кабакалман
13
37
Силла
37
Силла
13
19
Сурдез
9
Лукембила
9
Лукембила
19
Сурдез
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
33
22
22
33
25
Нескоромный
88
Дубовский
88
Дубовский
25
Нескоромный
5
Сакута
13
13
5
Сакута
7
Ангбан
47
Сахончик
47
Сахончик
7
Ангбан
28
Михнюк
18
18
28
Михнюк
19
Джорджевич
37
37
19
Джорджевич
Остались в запасе
Сьон
БАТЭ
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
10
Егор Русаков
ЦП
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
10
Егор Русаков
ЦП
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Статистика матча Сьон - БАТЭ
1
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
492
452
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Сьон» против БАТЭ, 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сьон» – БАТЭ

«Сьон» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций БАТЭ Сьон
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