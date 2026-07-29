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«Сьон» – БАТЭ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:36
Сьон - БАТЭ
30 июл. 2026, четверг 21:15 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Сьона» с форой (-2.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между швейцарским «Сьоном» и белорусским БАТЭ пройдет 30 июля 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что дает хозяевам преимущество за счет гостевого гола перед домашней игрой. «Сьон» подходит к ответной встрече в феноменальной форме – 18 голов в пяти последних матчах, 15 матчей без поражений в 17 последних встречах и длительная голевая серия из 17 игр. БАТЭ, напротив, демонстрирует катастрофическую атаку – всего два гола в пяти последних матчах, а их результаты в еврокубках сводятся к серии ничьих. Сможет ли белорусский клуб прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Сьон» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Сьон» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда забивает в 17 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 3.60 гола, пропуская 1.40. В первом матче швейцарцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы с любым счетом или ничьей 1:1 и выше, чтобы пройти дальше. Домашняя поддержка на «Турбильоне» должна помочь сохранить концентрацию, а их атака, забивающая в каждом матче, способна создать проблемы любой обороне. «Сьон» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей, а их атакующая мощь выглядит неудержимой. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум два-три гола, учитывая слабую атаку соперника и его проблемы в защите.

БАТЭ находится в глубоком кризисе в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего два гола (в среднем 0.40 за игру) и пропускает 1.20 в среднем. В первом матче белорусы сумели забить один гол и сыграть вничью, но теперь им нужно забивать и не пропускать, чтобы иметь шансы на проход. Однако их атака слишком слаба, а оборона регулярно пропускает – в девяти из одиннадцати последних матчей БАТЭ позволял соперникам забивать. В гостях у белорусского клуба дела обстоят еще хуже, и против такой атакующей команды, как «Сьон», им будет крайне сложно создать опасные моменты. В чемпионате Беларуси БАТЭ уступил «Гомелю» (0:1) и «Торпедо-БелАЗ» (0:3), что подтверждает их слабость против организованных соперников.

С учетом всех факторов победа «Сьона» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева имеют преимущество в атаке, форме и домашней поддержке, тогда как гости не могут забивать и находятся в кризисе. «Сьон» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже если позволит сопернику забить гол престижа.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли вничью 1:1, что показало способность БАТЭ забивать, однако их оборона не выдержала давления. Текущая форма «Сьона» (17-матчевая голевая серия, 3.60 гола за игру) и слабость атаки БАТЭ (0.40 гола) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. БАТЭ забивает редко, а их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Сьон
4 : 0
30.07.2026
БАТЭ
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
БАТЭ
1 : 1
23.07.2026
Сьон
Лига конференций, 2 раунд
Сьон
4 : 0
30.07.2026
БАТЭ
Лига конференций, 2 раунд
БАТЭ
1 : 1
23.07.2026
Сьон

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
19
Франк Сурдез
ЛФ
33
R. Nivokazi
ЦФ
13
W. Boteli
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
(К) ЦЗ
5
Максим Сакута
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
52
Егор Кресс
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Сьон
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
37
Фоде Силла
ОП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
88
Павел Дубовский
ЦЗ
42
Андрей Журин
ЦЗ
13
Y. Khramtsevich
ЦП
47
Алесь Сахончик
ЦП
18
P. Kolosovskiy
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
37
E. Puerto
ЦФ
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
5
Соу
17
Крониг
14
Лаванчи
88
Кабакалман
20
Хефти
8
Балтасар
7
Шуареф
19
Сурдез
13
33
3-3-3-1
16
Сокол
33
Рахманов
5
Сакута
25
Нескоромный
26
Варакса
28
Михнюк
52
Кресс
17
Ковалев
55
Капленко
7
Ангбан
19
Джорджевич
88
Кабакалман
77
Ррудхани
77
Ррудхани
88
Кабакалман
13
37
Силла
37
Силла
13
19
Сурдез
9
Лукембила
9
Лукембила
19
Сурдез
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
33
22
22
33
25
Нескоромный
88
Дубовский
88
Дубовский
25
Нескоромный
5
Сакута
13
13
5
Сакута
7
Ангбан
47
Сахончик
47
Сахончик
7
Ангбан
28
Михнюк
18
18
28
Михнюк
19
Джорджевич
37
37
19
Джорджевич
Остались в запасе
Сьон
БАТЭ
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
10
Егор Русаков
ЦП
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Рогожкин
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
24
Damien Möschinger
ЦЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
10
Егор Русаков
ЦП
8
Kirill Apanasevich
ЦФ
21
M. Titov
ЦФ
24
Vladislav Yatskevich
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Виталий Рогожкин

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Сьона» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевого гола. Атака БАТЭ слишком слаба, чтобы рассчитывать на положительный результат, а их оборона регулярно пропускает. Ставка на победу «Сьона» с форой (-2.5) за 1.85 выглядит оправданной – швейцарцы должны реализовать свое преимущество на «Турбильоне». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Сьоном» и БАТЭ состоится 30 июля 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон» и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Сьон» – «БАТЭ»: смотреть онлайн

1.85
Победа «Сьона» с форой (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций БАТЭ Сьон
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