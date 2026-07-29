Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между швейцарским «Сьоном» и белорусским БАТЭ пройдет 30 июля 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон». Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что дает хозяевам преимущество за счет гостевого гола перед домашней игрой. «Сьон» подходит к ответной встрече в феноменальной форме – 18 голов в пяти последних матчах, 15 матчей без поражений в 17 последних встречах и длительная голевая серия из 17 игр. БАТЭ, напротив, демонстрирует катастрофическую атаку – всего два гола в пяти последних матчах, а их результаты в еврокубках сводятся к серии ничьих. Сможет ли белорусский клуб прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Сьон» продолжит свое доминирование и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему матч обещает быть односторонним?

Кто победит в матче

«Сьон» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом и в отличной форме. Команда забивает в 17 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр забивает 3.60 гола, пропуская 1.40. В первом матче швейцарцы сумели забить на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы с любым счетом или ничьей 1:1 и выше, чтобы пройти дальше. Домашняя поддержка на «Турбильоне» должна помочь сохранить концентрацию, а их атака, забивающая в каждом матче, способна создать проблемы любой обороне. «Сьон» не проигрывает в 15 из 17 последних матчей, а их атакующая мощь выглядит неудержимой. Даже при минимальной активности они способны забить как минимум два-три гола, учитывая слабую атаку соперника и его проблемы в защите.

БАТЭ находится в глубоком кризисе в атаке: в последних пяти матчах команда забила всего два гола (в среднем 0.40 за игру) и пропускает 1.20 в среднем. В первом матче белорусы сумели забить один гол и сыграть вничью, но теперь им нужно забивать и не пропускать, чтобы иметь шансы на проход. Однако их атака слишком слаба, а оборона регулярно пропускает – в девяти из одиннадцати последних матчей БАТЭ позволял соперникам забивать. В гостях у белорусского клуба дела обстоят еще хуже, и против такой атакующей команды, как «Сьон», им будет крайне сложно создать опасные моменты. В чемпионате Беларуси БАТЭ уступил «Гомелю» (0:1) и «Торпедо-БелАЗ» (0:3), что подтверждает их слабость против организованных соперников.

С учетом всех факторов победа «Сьона» с разницей как минимум в два мяча является безальтернативным исходом. Хозяева имеют преимущество в атаке, форме и домашней поддержке, тогда как гости не могут забивать и находятся в кризисе. «Сьон» уверенно оформит проход в следующий раунд, даже если позволит сопернику забить гол престижа.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли вничью 1:1, что показало способность БАТЭ забивать, однако их оборона не выдержала давления. Текущая форма «Сьона» (17-матчевая голевая серия, 3.60 гола за игру) и слабость атаки БАТЭ (0.40 гола) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. БАТЭ забивает редко, а их защита не справляется с атакующей мощью соперника.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Сьона» с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевого гола. Атака БАТЭ слишком слаба, чтобы рассчитывать на положительный результат, а их оборона регулярно пропускает. Ставка на победу «Сьона» с форой (-2.5) за 1.85 выглядит оправданной – швейцарцы должны реализовать свое преимущество на «Турбильоне». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Сьоном» и БАТЭ состоится 30 июля 2026 года в Сьоне на стадионе «Турбильон» и начнется в 21:15 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.