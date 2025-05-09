Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе

«Краснодар» может продать центрального защитника Диего Косту. К бразильцу проявляют интерес европейские клубы.

Сообщается, что 15% от продажи Косты получит «Сан-Паулу», за который игрок выступал ранее. Бразилец перешел из бразильского клуба в российский летом прошлого года.