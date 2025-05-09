Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе

«Краснодар» может продать центрального защитника Диего Косту. К бразильцу проявляют интерес европейские клубы.
Сообщается, что 15% от продажи Косты получит «Сан-Паулу», за который игрок выступал ранее. Бразилец перешел из бразильского клуба в российский летом прошлого года.
- 25-летний Коста провел за «Краснодар» в этом сезоне 29 матчей, забил 1 гол.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
Источник: страница Espaço Tricolor в соцсети X