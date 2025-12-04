Агенты Диего Косты сказали, может ли игрок покинуть «Краснодар» зимой

В агентстве Un1que Football, представляющем интересы защитника Диего Косты, сообщили, что игрок не уйдет из «Краснодара» зимой.
Сообщалось, что футболист может вернуться в Бразилии, где им интересуется «Атлетико Паранаэнсе».
«Это всe просто слухи. Диего Коста – игрок «Краснодара». Он останется в «Краснодаре», – сказали в агентстве.
26-летний Коста в этом сезоне провел за «быков» 20 матчей, забил 2 гола.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 8 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»