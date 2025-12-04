Агенты Диего Косты сказали, может ли игрок покинуть «Краснодар» зимой

В агентстве Un1que Football, представляющем интересы защитника Диего Косты, сообщили, что игрок не уйдет из «Краснодара» зимой.

Сообщалось, что футболист может вернуться в Бразилии, где им интересуется «Атлетико Паранаэнсе».

«Это всe просто слухи. Диего Коста – игрок «Краснодара». Он останется в «Краснодаре», – сказали в агентстве.

26-летний Коста в этом сезоне провел за «быков» 20 матчей, забил 2 гола.