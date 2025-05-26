Черданцев составил символическую сборную РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев выбрал свой вариант символической сборной чемпионата России сезона‑2024/25.

Состав из 11 игроков и тренера представлен ниже.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес (оба – ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Тренер: Марко Николич (ЦСКА).