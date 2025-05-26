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Черданцев составил символическую сборную РПЛ

Сегодня, 12:08
10

Комментатор Георгий Черданцев выбрал свой вариант символической сборной чемпионата России сезона‑2024/25.

Состав из 11 игроков и тренера представлен ниже.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес (оба – ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).

Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Маркиньос («Спартак»).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).

Тренер: Марко Николич (ЦСКА).

  • В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл золотые медали.
  • Второе место занял «Зенит», третье – ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Локомотив ЦСКА Ростов Краснодар Кордоба Джон Осипенко Максим Сперцян Эдуард Агкацев Станислав Маркиньос Роша Виллиан Мойзес Коста Диего Даку Мирлинд Угальде Манфред Батраков Алексей Николич Марко Черданцев Георгий
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Комментарии (10)
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Alex Atuan
1748251122
Как ни странно на мой взгляд этот список гораздо более объективный, чем предыдущий от WhoScored, пожалуй соглашусь со всеми позициями кроме Косты. Его бы я поменял на Мантуана.
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Иван Петров 1986
1748251162
А где хотя бы один блохастый? Чердачок накажут тебя.
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The only one
1748252254
где Кордоба?
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...уефан
1748252475
...Жорик решил с аудиторией во вменяемого и не проплаченного комментатора поиграть? Врёшь! Не нае*ёшь!)...
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andr45
1748253686
ЧЕРДАНЦЕВ СОВСЕМ СБРЕНДИЛ))) Угальде приписал в сборную))) «Угальде купили за 13 миллионов, но он не показал ничего, кроме старательности и мобильности. Для нашего чемпионата это огромные деньги.» Жорик
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gor77
1748254784
Блин, вот точно про Черданцева: "У меня очень много недостатков, которые даже в сумме не получаются в достоинства".)))))
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boris63
1748255438
Все пипец урежут Черданцеву зарплату на газпрем срач тв,ни одного Зенитовца.
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Интерес
1748257784
Это ближе к истине,в отличие от Who Scored,объявивших Батракова нападающим.Давайте туда включим Дивеева,на основании того,что он забил больше,чем 70 процентов общей численности нападающих 16 клубов РПЛ.Соболя точно обогнал!!!
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