Черданцев составил символическую сборную РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев выбрал свой вариант символической сборной чемпионата России сезона‑2024/25.
Состав из 11 игроков и тренера представлен ниже.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес (оба – ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Маркиньос («Спартак»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).
Тренер: Марко Николич (ЦСКА).
- В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл золотые медали.
- Второе место занял «Зенит», третье – ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»