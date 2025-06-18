Определены финалисты премии Winline Герои РПЛ

Российская Премьер-лига продолжает процесс определения лучших игроков прошедшего сезона.
15 июня завершилось голосование болельщиков, определившее финалистов премии Winline Герои РПЛ.
Сформировались тройки финалистов в каждом амплуа:
- вратарь сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»);
- защитник сезона: Диего Коста («Краснодар»), Срджан Бабич («Спартак»), Мойзес (ЦСКА);
- полузащитник сезона: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»);
- нападающий сезона: Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»), Артем Дзюба («Акрон»).
Победители премии будут объявлены 27 июня в Центре Кино «Мосфильм».
Источник: телеграм-канал РПЛ