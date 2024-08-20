Коста выделил сходство Краснодара и Бразилии

Защитник «Краснодара» Диего Коста выделил общее между своей родиной – Бразилией – и Краснодарским краем.
«Наши страны чем-то похожи. В Бразилии так же жарко, как и здесь. У нас практически никогда не бывает холода. Пугает ли меня русская зима? Особо нет. Этим не испугать меня», – сказал Коста.
- Коста перешел в «Краснодар» из «Сан-Паулу» за 7,5 миллиона евро.
- Он заключил контракт до 30 июня 2029 года.
- Статистика бразильца в новой команде: 6 матчей (495 минут) и 2 желтых карточки.
Источник: «РБ Спорт»