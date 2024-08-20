Коста выделил сходство Краснодара и Бразилии

Защитник «Краснодара» Диего Коста выделил общее между своей родиной – Бразилией – и Краснодарским краем.

«Наши страны чем-то похожи. В Бразилии так же жарко, как и здесь. У нас практически никогда не бывает холода. Пугает ли меня русская зима? Особо нет. Этим не испугать меня», – сказал Коста.