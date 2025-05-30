Лучшие 23 игрока сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Сайт Transfermarkt составил список из 23 лучших футболистов РПЛ сезона-2024/25.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»), Никита Кокарев («Химки»).
Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Нино («Зенит»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Александр Сильянов («Локомотив»), Мойзес (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники/нападающие: Матвей Кисляк (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Маркиньос («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).
Источник: Transfermarkt