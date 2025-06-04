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  • Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3

Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3

Вчера, 15:56
5

Сайт Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков РПЛ. 15 игроков лиги подорожали на 1 и более миллиона евро, а больше всех в цене вырос полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Его стоимость увеличилась на 5 миллионов евро.

В топ-5 игроков, которые подорожали сильнее всего, помимо Сперцяна, вошли Матвей Кисляк (ЦСКА), чья стоимость увеличилась на 4 миллиона евро Алексей Батраков («Локомотив») – на 3 миллиона евро, Станислав Агкацев и Александр Черников (оба – «Краснодар») – на 2,5 и 2 миллиона евро соответственно.

Еще 10 игроков выросли в цене на 1-1,5 миллиона евро. Это Маркиньос («Спартак»), Кевин Ленини («Краснодар»), Ярослав Гладышев, Бителло, Хуан Хосе Касерес (все – «Динамо»), Нино, Евгений Латышонок (оба – «Зенит»), Диего Коста, Жоау Батчи (оба – «Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Динамо Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар Латышонок Евгений Черников Александр Сперцян Эдуард Агкацев Станислав Маркиньос Нино Гладышев Ярослав Коста Диего Даку Мирлинд Батчи Жоау Ленини Кевин Кисляк Матвей Батраков Алексей Бителло Касерес Хуан Хосе
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Комментарии (5)
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Мордаванин
1749043183
армянский паспортист)тамтолько за ушипятёрку надо накидывать)
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fakeid
1749045811
прикол, конечно. мантуан провёл офигенный сезон, а стоит, по их версии, всего 3,5. минимум на десятку ниже реальной стоимости. даже тарасофский хмырь денисов стоит 4. цирк.
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Spartak_forv@
1749046178
Такое впечатление,что больше всех прибавили Комличенко с Заболотным,раз за них такая борьба идет!
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Интерес
1749049006
Туфта.Раб стоит столько,на сколько сговорились стороны работорговли.
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Челнинец
1749049244
С ценой Маркиньоса не согласен, топ для Рпл, за 10 ку цена должна быть, дриблинг хорош, мяч как приклеенный )
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