Сперцян возглавил список самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt, Кисляк и Батраков – в топ-3

Сайт Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков РПЛ. 15 игроков лиги подорожали на 1 и более миллиона евро, а больше всех в цене вырос полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Его стоимость увеличилась на 5 миллионов евро.

В топ-5 игроков, которые подорожали сильнее всего, помимо Сперцяна, вошли Матвей Кисляк (ЦСКА), чья стоимость увеличилась на 4 миллиона евро Алексей Батраков («Локомотив») – на 3 миллиона евро, Станислав Агкацев и Александр Черников (оба – «Краснодар») – на 2,5 и 2 миллиона евро соответственно.

Еще 10 игроков выросли в цене на 1-1,5 миллиона евро. Это Маркиньос («Спартак»), Кевин Ленини («Краснодар»), Ярослав Гладышев, Бителло, Хуан Хосе Касерес (все – «Динамо»), Нино, Евгений Латышонок (оба – «Зенит»), Диего Коста, Жоау Батчи (оба – «Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»).