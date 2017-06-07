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    СМИ: Измайлов станет игроком «Арарата»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов в ближайшее время может стать игроком столичного «Арарата». Сообщается, что соглашение с 34-летним игроком будет рассчитано на один год.

    Московский клуб намерен выступать во втором дивизионе. Напомним, ранее Измайлов покинул краснодарский клуб из-за семейных обстоятельств. В минувшем сезоне РФПЛ на его счету семь матчей, один гол и одна результативная передача.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2017 12:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 июня 2017, 19:52

      Эх ,Марат!На хрен тебе этот Арарат,хотя я тебя понимаю, любой шлак подойдет лижбы в Москве остаться.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 июня 2017, 18:49

      Подбор игроков Арарата напоминает армянский анекдот 60-х годов. когда Динамо Киев стало трижды подряд чемпионом СССР. только с поправкой на Москву.
      -Что нужно. чтобы Арарат стал чемпионом СССР?
      -Мунтян, Поркуян и 9 киевлян :)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 14:48

      А интересно , а кто их будет тренировать ? Все подписанные ребятки очень не простые ! Кто ж с ними справится ? Ловчев , Бышовец .... или из Армении тренер ?

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 июня 2017, 14:10

      Продолжают набирать сборников... Скоро реально соберётся сборная России 2008-2012!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 7 июня 2017, 14:07

      АРАРАТ Москва зажигает ( молодежь во втором дивизионе как насует пенсионерам с гор, мало не покажется).

      2
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 июня 2017, 13:54

      арарат в лч

      -1
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      Рейтинг: +354

      valike35 7 июня 2017, 13:42

      Валеру еще в тренеры, вот это был бы проект))

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 7 июня 2017, 13:35

      Может мне тоже в Арарат податься)))

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 7 июня 2017, 13:18

      У него всегда то понос то золотуха.

      1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 7 июня 2017, 13:10

      Через пару лет ждём "Арарат" в еврокубках.

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