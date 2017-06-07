СМИ: Измайлов станет игроком «Арарата»

Бывший полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов в ближайшее время может стать игроком столичного «Арарата». Сообщается, что соглашение с 34-летним игроком будет рассчитано на один год.

Московский клуб намерен выступать во втором дивизионе. Напомним, ранее Измайлов покинул краснодарский клуб из-за семейных обстоятельств. В минувшем сезоне РФПЛ на его счету семь матчей, один гол и одна результативная передача.