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  • «Фенербахче» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

«Фенербахче» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля 2017, 19:00
34

К ответному матчу с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» подходит с преимуществом в один гол. Минимальная победа в кубанской столице недельной давности отнюдь не гарантирует «Краснодару» легкой жизни. На своей территории турецкие клубы традиционно сильны, а про горячую атмосферу на местных стадионах давно слагают легенды.

По-прежнему в лазарете Марат Измайлов – полузащитника беспокоят боли в колене. Защитник Сергей Петров и хавбек Павел Мамаев тоже не до конца восстановились и в заявку на матч не попадут. Вне обоймы и форвард Ари, которому клуб подыскивает новое место работы. Зато вернется в состав капитан команды Гранквист. Центральный защитник отбыл дисквалификацию за удаление в декабрьской встрече с «Ниццей».

У «Фенербахче» должен выйти на поле именитый нападающий Робин ван Перси, который не успевал набрать форму к первому поединку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Фенербахче» – «Краснодар». Начало в 20:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Фенербахче Краснодар Измайлов Марат Мамаев Павел ван Перси Робин Гранквист Андреас Петров Сергей
Комментарии (34)
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Smolov90
1487753185
Спасибо фанатам других клубов за поддержку. Приятно.
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Небесная
1487754775
Желаю удачи Краснодару, надо идти дальше
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Nesterenko
1487766119
Тот Фенербахче , который играл в Краснодаре, быки должны проходить. Думаю будет боевая ничья.
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REDAT
1487766213
…:::★☆★ ★☆★:::…Вперед любимый клуб "Краснодар",надо проходить Турок!!!!!!!!!!…:::★☆★ ★☆★:::…Удачи и победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
спартак спартаков1
1487770708
УДАЧИ БЫКАМ.БУДЕТ ТЯЖКО
Ответить
T 72
1487780034
Удачи Краснодар!!
Ответить
ALeX-161-rus
1487782051
Пусть сегодня Краснодару сопутствует удача. Ростов с вами!!
Ответить
marslond
1487782174
Удачи Краснодар! Выдержишь удар, Дальше проходишь, Болельщиков в экстаз приводишь!!!
Ответить
Михайловский Технарь
1487783898
Краснодар вперед!
Ответить
АЛЕКС 58
1487785244
Гол-красавец! Жаль второй не забил! Удачи быкам!Ждём побед от Ростова и Зенита!
Ответить
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