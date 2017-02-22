«Фенербахче» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

К ответному матчу с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» подходит с преимуществом в один гол. Минимальная победа в кубанской столице недельной давности отнюдь не гарантирует «Краснодару» легкой жизни. На своей территории турецкие клубы традиционно сильны, а про горячую атмосферу на местных стадионах давно слагают легенды.

По-прежнему в лазарете Марат Измайлов – полузащитника беспокоят боли в колене. Защитник Сергей Петров и хавбек Павел Мамаев тоже не до конца восстановились и в заявку на матч не попадут. Вне обоймы и форвард Ари, которому клуб подыскивает новое место работы. Зато вернется в состав капитан команды Гранквист. Центральный защитник отбыл дисквалификацию за удаление в декабрьской встрече с «Ниццей».

У «Фенербахче» должен выйти на поле именитый нападающий Робин ван Перси, который не успевал набрать форму к первому поединку.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Фенербахче» – «Краснодар». Начало в 20:00, не пропустите!

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