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    «Фенербахче» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

    К ответному матчу с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» подходит с преимуществом в один гол. Минимальная победа в кубанской столице недельной давности отнюдь не гарантирует «Краснодару» легкой жизни. На своей территории турецкие клубы традиционно сильны, а про горячую атмосферу на местных стадионах давно слагают легенды.

    По-прежнему в лазарете Марат Измайлов – полузащитника беспокоят боли в колене. Защитник Сергей Петров и хавбек Павел Мамаев тоже не до конца восстановились и в заявку на матч не попадут. Вне обоймы и форвард Ари, которому клуб подыскивает новое место работы. Зато вернется в состав капитан команды Гранквист. Центральный защитник отбыл дисквалификацию за удаление в декабрьской встрече с «Ниццей».

    У «Фенербахче» должен выйти на поле именитый нападающий Робин ван Перси, который не успевал набрать форму к первому поединку.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Фенербахче» – «Краснодар». Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 19:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 21:54

      Быков с ПОБЕДОЙ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 22 февраля 2017, 21:14

      Краснодар вперед))) Осталось полчаса и вы прошли дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 22 февраля 2017, 20:40

      Гол-красавец! Жаль второй не забил! Удачи быкам!Ждём побед от Ростова и Зенита!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 22 февраля 2017, 20:18

      Краснодар вперед!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 22 февраля 2017, 19:49

      Удачи Краснодар!
      Выдержишь удар,
      Дальше проходишь,
      Болельщиков в экстаз приводишь!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 22 февраля 2017, 19:47

      Пусть сегодня Краснодару сопутствует удача. Ростов с вами!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ALeX-161-rus 22 февраля 2017, 20:07

      Спасибо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 22 февраля 2017, 19:13

      Удачи Краснодар!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 февраля 2017, 16:38

      УДАЧИ БЫКАМ.БУДЕТ ТЯЖКО

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2017, 15:23

      …:::★☆★ ★☆★:::…Вперед любимый клуб "Краснодар",надо проходить Турок!!!!!!!!!!…:::★☆★ ★☆★:::…Удачи и победы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 февраля 2017, 15:21

      Тот Фенербахче , который играл в Краснодаре, быки должны проходить. Думаю будет боевая ничья.

      2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > sssrspartak 22 февраля 2017, 21:01

      Биться нужно до конца,как Ростов! Всё в копилку!

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