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    Измайлов стал игроком «Арарата»

    Экс-футболист сборной России Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата». В пятницу, 9 июня 34-летний игрок подписал все необходимые документы с клубом. Напомним, что «Арарат» в следующем сезоне будет выступать в первенстве ПФЛ.

    За свою карьеру Измайлов поиграл в «Локомотиве», лиссабонском «Спортинге», «Порту», «Габале» и «Краснодаре». На его счету 34 матча и два гола в составе сборной России. В прошедшем чемпионате он провел семь матчей за «Краснодар», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Измайлов стал не первым известным футболистом, присоединившимся к «Арарату». Ранее было объявлено о подписании контрактов с Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Михаилом Поповым.

    Источник: Twitter

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    09.06.2017 11:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 9 октября 2017, 11:25

      Измайлов- один из талантливых игроков России? 2 года за сборную ... он дико талантлив!!!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июня 2017, 13:24

      сегодня.11.35.В Питере создаётся фарм -клуб "Калев" (Ивангород)
      Приветствуются игроки,классно тянущие гласные.
      Не тянущие и не согласные проведут в ФК Тосно незабываемые времена..

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 9 июня 2017, 12:32

      Всех приветствую! Может кто знает кто владелец ФК Арарат? интересно чей проект.

      2
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      ...
      Рейтинг: +571

      levon_man > MaxKlim 9 июня 2017, 12:54

      Основного акционера пока не назвали, но очень возможно, что это Галицкий. Это будет означать, что футбольная академия Краснодара будет заточена под Арарат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim > levon_man 9 июня 2017, 13:08

      Благодарю за ответ!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > MaxKlim 9 июня 2017, 14:20

      Армянская диаспора . Это же открытое акционерное общество .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июня 2017, 12:04

      Это сколько вашего брата
      Староватого
      Уже набрато
      В Арарате?

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 июня 2017, 12:04

      На горе Арарат
      Зреет красный виноград
      Ара Ара Арарат
      Зреет красный виноград

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 9 июня 2017, 11:50

      С прицелом на Лигу чемпионов состав набирают.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 9 июня 2017, 11:42

      Если Павлюченко, Измайлов и прочие будут играть хотя бы на 50% от своих возможностей, то в ФНЛ точно выйдут.

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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > Pro100Kid 9 июня 2017, 11:48

      ФНЛ то понятно, вопрос в Премьер-Лиге

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