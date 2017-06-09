Измайлов стал игроком «Арарата»

Экс-футболист сборной России Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата». В пятницу, 9 июня 34-летний игрок подписал все необходимые документы с клубом. Напомним, что «Арарат» в следующем сезоне будет выступать в первенстве ПФЛ.

За свою карьеру Измайлов поиграл в «Локомотиве», лиссабонском «Спортинге», «Порту», «Габале» и «Краснодаре». На его счету 34 матча и два гола в составе сборной России. В прошедшем чемпионате он провел семь матчей за «Краснодар», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Измайлов стал не первым известным футболистом, присоединившимся к «Арарату». Ранее было объявлено о подписании контрактов с Романом Павлюченко, Алексеем Ребко и Михаилом Поповым.