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    Измайлов: «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде»

    Полузащитник Марат Измайлов, подписавший сегодня контракт с московским «Араратом», поделился эмоциями от перехода в новый клуб. Напомним, столичная команда будет играть во втором дивизионе.

    «Для меня футбол — это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву. Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол», – сказал игрок.

    Измайлов заключил контракт с «Араратом» сроком на один год.

    Источник: «ВКонтакте»

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    09.06.2017 17:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 11:41

      По-настоящему привлекательный проект - для кого?..
      И - будут ли в команде ещё футболисты кроме наших заслуженных "пенсионеров"? Если нет, какой это нахрен проект?

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 9 июня 2017, 21:12

      Вот не удивлюсь если в середине сезона всех этих "звёзд" попросят "на выход" из-за плохих показателей клуба .

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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov > life85 9 июня 2017, 22:04

      или из за очередного банкротства))

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 июня 2017, 18:50

      Ну ты же через полгода опять начнёшь мозги ЕБ. ..Ть

      0
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      Рейтинг: +191

      Juic 9 июня 2017, 18:37

      Московский "Арарат"... Это сложно осознать, доходит не сразу. Хотя в Адлере бы такая команда смотрелась органично:))) Ждём "Нефтчи", "Пахтакор", "Зимбрул".

      Вспомнился анекдот:
      - Ты откуда?
      - Из Москвы!
      - Сейчас все из Москвы, конкретнее?
      - Бишкек.

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