Измайлов: «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде»

Полузащитник Марат Измайлов, подписавший сегодня контракт с московским «Араратом», поделился эмоциями от перехода в новый клуб. Напомним, столичная команда будет играть во втором дивизионе.

«Для меня футбол — это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву. Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде. Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол», – сказал игрок.

Измайлов заключил контракт с «Араратом» сроком на один год.