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  • Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»

Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»

22 декабря 2023, 14:49
2

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, почему в 2000-е годы не состоялся трансфер Марата Измайлова в «Арсенал».

– «Арсенал» действительно хотел купить Малхаза Асатиани и Измайлова?

– Да. Об интересе к Асатиани со стороны англичан узнал от Зураба Хиникадзе, который тогда был президентом кутаисского «Торпедо». Это родной клуб Малхаза, оттуда в «Локомотив» перешел. Зураб и в Москве продолжал опекать парня. Когда рассказал, что «Арсенал» готовит официальное предложение, меня перемкнуло: «Не надо, давай подождем...»

– «Перемкнуло»?

– Ну конечно! На Асатиани держался центр обороны, не хотелось терять такого игрока. Вот и не стал продавать. Это моя ошибка. Я перед Малхазом виноват. Даже с точки зрения имиджа нужно было отпустить в «Арсенал» и его, и Измайлова. Какая реклама была бы «Локомотиву»!

– А почему Марат до «Арсенала» не доехал?

– В Лондон на встречу с Венгером явилась целая делегация – мы с Юрием Семиным, агенты, еще кто-то. Арсен сначала от этого прифигел, затем от цены. Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12.

– Сколько предлагал Арсен Венгер?

6. Будь я поумнее, сразу бы согласился. Сейчас уже понимаю: если европейский топ-клуб хочет приобрести футболиста из России, не пытайся его удержать. Наоборот, пулей оформляй сделку. Отпускай со словами: «Забирайте скорее, я вас еще на прощание в задницу поцелую».

– Даже так?

– Во-первых, нельзя ломать судьбу игроку, который получает шанс выйти на новый уровень. Во-вторых, если переход срывается, у человека пропадает мотивация.

  • Измайлов выступал в Европе за «Спортинг», «Порту».
  • Игрок завершил карьеру в 2017 году в московском «Арарате».
  • На счету Измайлова 34 матча за сборную России, 2 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Измайлов Марат
Комментарии (2)
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k611
1703245929
Хорошая мысля приходит опосля
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zigbert
1703333014
Хорошо что Филатов признал свою ошибку. А ведь Измайлов был игроком, обладающим хорошей техникой. Единственной его проблемой было большое количество полученных травм.
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