Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, почему в 2000-е годы не состоялся трансфер Марата Измайлова в «Арсенал».
– «Арсенал» действительно хотел купить Малхаза Асатиани и Измайлова?
– Да. Об интересе к Асатиани со стороны англичан узнал от Зураба Хиникадзе, который тогда был президентом кутаисского «Торпедо». Это родной клуб Малхаза, оттуда в «Локомотив» перешел. Зураб и в Москве продолжал опекать парня. Когда рассказал, что «Арсенал» готовит официальное предложение, меня перемкнуло: «Не надо, давай подождем...»
– «Перемкнуло»?
– Ну конечно! На Асатиани держался центр обороны, не хотелось терять такого игрока. Вот и не стал продавать. Это моя ошибка. Я перед Малхазом виноват. Даже с точки зрения имиджа нужно было отпустить в «Арсенал» и его, и Измайлова. Какая реклама была бы «Локомотиву»!
– А почему Марат до «Арсенала» не доехал?
– В Лондон на встречу с Венгером явилась целая делегация – мы с Юрием Семиным, агенты, еще кто-то. Арсен сначала от этого прифигел, затем от цены. Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12.
– Сколько предлагал Арсен Венгер?
– 6. Будь я поумнее, сразу бы согласился. Сейчас уже понимаю: если европейский топ-клуб хочет приобрести футболиста из России, не пытайся его удержать. Наоборот, пулей оформляй сделку. Отпускай со словами: «Забирайте скорее, я вас еще на прощание в задницу поцелую».
– Даже так?
– Во-первых, нельзя ломать судьбу игроку, который получает шанс выйти на новый уровень. Во-вторых, если переход срывается, у человека пропадает мотивация.
- Измайлов выступал в Европе за «Спортинг», «Порту».
- Игрок завершил карьеру в 2017 году в московском «Арарате».
- На счету Измайлова 34 матча за сборную России, 2 гола.