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    • Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»

    Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»

    Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, почему в 2000-е годы не состоялся трансфер Марата Измайлова в «Арсенал».

    – «Арсенал» действительно хотел купить Малхаза Асатиани и Измайлова?

    – Да. Об интересе к Асатиани со стороны англичан узнал от Зураба Хиникадзе, который тогда был президентом кутаисского «Торпедо». Это родной клуб Малхаза, оттуда в «Локомотив» перешел. Зураб и в Москве продолжал опекать парня. Когда рассказал, что «Арсенал» готовит официальное предложение, меня перемкнуло: «Не надо, давай подождем...»

    – «Перемкнуло»?

    – Ну конечно! На Асатиани держался центр обороны, не хотелось терять такого игрока. Вот и не стал продавать. Это моя ошибка. Я перед Малхазом виноват. Даже с точки зрения имиджа нужно было отпустить в «Арсенал» и его, и Измайлова. Какая реклама была бы «Локомотиву»!

    – А почему Марат до «Арсенала» не доехал?

    – В Лондон на встречу с Венгером явилась целая делегация – мы с Юрием Семиным, агенты, еще кто-то. Арсен сначала от этого прифигел, затем от цены. Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12.

    – Сколько предлагал Арсен Венгер?

    6. Будь я поумнее, сразу бы согласился. Сейчас уже понимаю: если европейский топ-клуб хочет приобрести футболиста из России, не пытайся его удержать. Наоборот, пулей оформляй сделку. Отпускай со словами: «Забирайте скорее, я вас еще на прощание в задницу поцелую».

    – Даже так?

    – Во-первых, нельзя ломать судьбу игроку, который получает шанс выйти на новый уровень. Во-вторых, если переход срывается, у человека пропадает мотивация.

    • Измайлов выступал в Европе за «Спортинг», «Порту».
    • Игрок завершил карьеру в 2017 году в московском «Арарате».
    • На счету Измайлова 34 матча за сборную России, 2 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6442

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      Какой Лондон? Тульский Арсенал был ему в самый раз. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1800

      k611 35 минут назад

      Хорошая мысля приходит опосля

      1
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