Измайлов: «Может, поиграю еще три года в не самой сильной лиге»

Свободный агент Марат Измайлов поделился планами о продолжении карьеры.

– Ваша июньская цитата: «Я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток». Сейчас эти варианты еще есть?

– Да. Но их можно озвучивать, когда поступили официальные предложения, идут конкретные переговоры. Пока это все вода, разговоры, не имеющие под собой никакой почвы.

– В сентябре вам исполнилось 35. Сколько еще планируете играть?

– Может, вообще не буду. А может, поиграю еще три года в какой-нибудь не самой сильной лиге. С точки зрения здоровья и пользы, которую способен принести, наверное, уже не стоит говорить о клубах, борющихся за попадание в Лигу чемпионов. А все остальное – не проблема.

Никаких травм сейчас у меня нет. Хотя в данный момент не думаю о возобновлении карьеры. Специально себя ни к чему не готовлю.

– А что потом? Тренером стать не планируете?

– Пока нет. Но не исключаю, что рано или поздно это может произойти.

В сентябре 35-летний россиянин расторг контракт с московским «Араратом». Прежде выступал за «Краснодар», «Порту», «Спортинг» и «Локомотив».