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  • Измайлов: «Может, поиграю еще три года в не самой сильной лиге»

Измайлов: «Может, поиграю еще три года в не самой сильной лиге»

17 ноября 2017, 18:25
3

Свободный агент Марат Измайлов поделился планами о продолжении карьеры.

– Ваша июньская цитата: «Я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток». Сейчас эти варианты еще есть?

– Да. Но их можно озвучивать, когда поступили официальные предложения, идут конкретные переговоры. Пока это все вода, разговоры, не имеющие под собой никакой почвы.

– В сентябре вам исполнилось 35. Сколько еще планируете играть?

– Может, вообще не буду. А может, поиграю еще три года в какой-нибудь не самой сильной лиге. С точки зрения здоровья и пользы, которую способен принести, наверное, уже не стоит говорить о клубах, борющихся за попадание в Лигу чемпионов. А все остальное – не проблема.

Никаких травм сейчас у меня нет. Хотя в данный момент не думаю о возобновлении карьеры. Специально себя ни к чему не готовлю.

– А что потом? Тренером стать не планируете?

– Пока нет. Но не исключаю, что рано или поздно это может произойти.

В сентябре 35-летний россиянин расторг контракт с московским «Араратом». Прежде выступал за «Краснодар», «Порту», «Спортинг» и «Локомотив».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Арарат-Армения Спортинг Локомотив Порту Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (3)
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kykyi
1510933143
Так он всю жизнь играл в "не самой сильной лиге", куда еще ниже?
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insider_retro
1510933184
Если не душится сверхамбициями, то варианты могут быть...
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Gullit 76
1510937094
Классный игрок,ещё многим может пригодится.Удачи ему.
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