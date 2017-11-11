Измайлов: «Если бы мог помочь «Краснодару» – играл бы за клуб бесплатно»

Бывший полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов признался, что переживает за команду.

– «Краснодар», переживает стагнацию. Согласны?

– Очень сильно переживаю за родной клуб. Если бы чувствовал силы помочь «Краснодару» и оказался ему необходим, играл бы там без всяких финансовых условий. Это больше, чем просто контракт. Странно, что классная команда с суперпрофессиональным руководством, отличными условиями показывает неидеальный результат. Найти объяснения тяжело – я не нахожусь внутри клуба.

Отметим, что на данный момент «Краснодар» имеет на своем счету 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.