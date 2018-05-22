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    Измайлов: «Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Марат Измайлов высказал мнение о главном тренере железнодорожников Юрии Семине. Московская команда под руководством 71-летнего специалиста в этом сезоне заняла первое место в РФПЛ.

    Что значит Юрий Семин для российского футбола?

    – Семин – настоящий человек футбола, который всю жизнь посвятил игре. Его можно ставить в один ряд с Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером по преданности и любви к этому замечательному виду спорта.

    «Локомотив» сыграл огромную роль в моем становлении как личности и футболиста. Всегда буду благодарен клубу за это.

    Источник: Sport24

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    22.05.2018 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 23 мая 2018, 13:05

      А давайте нашего Палыча ни в какой ряд ставить не будем, тем более, что тот ряд далеко не наш... Просто пожелаем ему ещё не раз добиться успехов с Локо, как в России, так и в Европе.

      0
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 23 мая 2018, 02:12

      Правильно сказал

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 мая 2018, 00:04

      к сожалению самого Марата нельзя ставить вровень с Мостовым, Овчинниковым, Канчельскисом, Аршавиным... хотя игрок большого таланта.. но лень и выдуманный травматизм не дали стать в один ряд с великими..

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      Рейтинг: +1580

      srg38 22 мая 2018, 23:58

      спасибо Мара!

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      Рейтинг: +1948

      Гранит 22 мая 2018, 23:31

      Молодец!
      Всё правильно сказал.

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