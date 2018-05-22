Измайлов: «Семина можно ставить в один ряд с Фергюсоном и Венгером»

Бывший полузащитник «Локомотива» Марат Измайлов высказал мнение о главном тренере железнодорожников Юрии Семине. Московская команда под руководством 71-летнего специалиста в этом сезоне заняла первое место в РФПЛ.

– Что значит Юрий Семин для российского футбола?

– Семин – настоящий человек футбола, который всю жизнь посвятил игре. Его можно ставить в один ряд с Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером по преданности и любви к этому замечательному виду спорта.

«Локомотив» сыграл огромную роль в моем становлении как личности и футболиста. Всегда буду благодарен клубу за это.