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  • В «Арарате» огласили уровень зарплат Павлюченко и Измайлова

В «Арарате» огласили уровень зарплат Павлюченко и Измайлова

27 августа 2017, 08:48
19

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян затронул тему уровня зарплат звездных игроков команды. Как было отмечено, у Романа Павлюченко и Марата Измайлова данная сумма составляет более 500 тысяч рублей в месяц.

«Павлюченко и Измайлова я заманил идеей. У них нет звездности, они не гнилые. Сказал: «Дайте этой команде жизнь, а завтра эта команда не забудет о вас».
Сколько они получают? Намного меньше, чем вы думаете. Меньше ли это, чем 500 тысяч рублей в месяц? Больше.

Что касается бюджета «Арарата», то он составляет порядка 150 миллионов рублей. Это мало. Все думают, что наш бюджет больше», — сказал Оганесян.

Ранее в руководстве «Арарата» была поставлена цель вывести команду по итогам нынешнего сезона в ФНЛ.

Источник: Sports.ru
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Измайлов Марат Павлюченко Роман
Комментарии (19)
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shahor
1503813255
Из сбитых лётчиков,в основном,команда состоит.Но выйти в пердив и там не затеряться,задача вполне выполнимая для нового московского клуба.
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evgenelo
1503815276
Да им не за что вообще платить
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Garrincha58
1503819111
для чего армяне в МАскве ехали бы и возрождали свой сссровский Арарат
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лёха72
1503820098
АРАРАТ.МОСКОВСКИЙ...СМЕХ
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mikitka
1503821700
я вот не знаю, можно ли в ПФЛ играть легионерам, но даже ради чистого хайпа (про скил игроков я молчу) можно было бы на такую ЗП подписать гораздо более интересных игроков...
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Урмя
1503828510
За что им такие деньги то платить! Возьмите меня, я за 50 даже поиграю
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ivanthebest
1503829513
Для команд ПФЛ это очень даже солидный бюджет, очень даже. У многих в ФНЛ такого бюджета и близко нет...
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Болельщик1964
1503836185
Идея хорошая ! Собрать всех армянских футболистов не заигранных в сборной Армении! Помню на ЧМ в Англии вышел на поле никому не известный Паркуян из Черноморца забил несколько мячей правда я не думалчто он армянин, также мне пофиг на национальность Чивадзе или Буряка Важно что это были мастера футбола! И если у нас в чемпионате появится "Динамо тбилиси" " Кайрат "Пахтакор и Памир "Чемпионат будет очень интересен! И почему бы не переименовать Амкар в сборную Болгарии! И почему газпром финансирует Цверну звезду и шальке 04 а монако вобще на деньги отнятые у российских пенсионеров!
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kos999
1503838295
за что?
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McDuff
1503843667
Павлюченко зарабатывает 700 000 рублей в месяц, Измайлов - не известно инфа 100%
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