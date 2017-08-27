В «Арарате» огласили уровень зарплат Павлюченко и Измайлова

Президент московского «Арарата» Валерий Оганесян затронул тему уровня зарплат звездных игроков команды. Как было отмечено, у Романа Павлюченко и Марата Измайлова данная сумма составляет более 500 тысяч рублей в месяц.

«Павлюченко и Измайлова я заманил идеей. У них нет звездности, они не гнилые. Сказал: «Дайте этой команде жизнь, а завтра эта команда не забудет о вас».

Сколько они получают? Намного меньше, чем вы думаете. Меньше ли это, чем 500 тысяч рублей в месяц? Больше.

Что касается бюджета «Арарата», то он составляет порядка 150 миллионов рублей. Это мало. Все думают, что наш бюджет больше», — сказал Оганесян.

Ранее в руководстве «Арарата» была поставлена цель вывести команду по итогам нынешнего сезона в ФНЛ.