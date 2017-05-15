Агент Измайлова заявил, что игрок уже готовится к следующем сезону и скоро займется поиском новой команды

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что 34-летний игрок чувствует себя хорошо, а его восстановление после повреждения колена идет в соответствии с планом. Также он отметил, что вскоре приступит к поиску нового клуба для футболиста.

«Измайлов чувствует себя хорошо, восстановление идет по плану. Самое главное, что он уже готовится к следующему сезону. Говорить о поисках нового клуба еще рано, но мы скоро этим займемся», – сказал Барбоза.

Напомним, в марте «быками» было объявлено о расторжении контракта с Измайловым по взаимному согласию. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в семи матчах Премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.