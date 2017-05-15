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  • Агент Измайлова заявил, что игрок уже готовится к следующем сезону и скоро займется поиском новой команды

Агент Измайлова заявил, что игрок уже готовится к следующем сезону и скоро займется поиском новой команды

15 мая 2017, 16:14
4

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что 34-летний игрок чувствует себя хорошо, а его восстановление после повреждения колена идет в соответствии с планом. Также он отметил, что вскоре приступит к поиску нового клуба для футболиста.

«Измайлов чувствует себя хорошо, восстановление идет по плану. Самое главное, что он уже готовится к следующему сезону. Говорить о поисках нового клуба еще рано, но мы скоро этим займемся», – сказал Барбоза.

Напомним, в марте «быками» было объявлено о расторжении контракта с Измайловым по взаимному согласию. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в семи матчах Премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Измайлов Марат
Комментарии (4)
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Челнинец
1494862738
В Локо, Семин дверь откроет!
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dok66
1494866672
Динамо может усилить .
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Юрэс
1494871571
Если честно, то он уже ЗА.......БАЛ
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арейская
1494892589
Вот только надолго-ли он задержится в новой команде, хотя задержатся то может и задержится, вот только будет-ли играть, вот в чем вопрос...
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