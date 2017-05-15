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    Агент Измайлова заявил, что игрок уже готовится к следующем сезону и скоро займется поиском новой команды

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, заявил, что 34-летний игрок чувствует себя хорошо, а его восстановление после повреждения колена идет в соответствии с планом. Также он отметил, что вскоре приступит к поиску нового клуба для футболиста.

    «Измайлов чувствует себя хорошо, восстановление идет по плану. Самое главное, что он уже готовится к следующему сезону. Говорить о поисках нового клуба еще рано, но мы скоро этим займемся», – сказал Барбоза.

    Напомним, в марте «быками» было объявлено о расторжении контракта с Измайловым по взаимному согласию. В нынешнем сезоне хавбек выходил на поле в семи матчах Премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 16:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 мая 2017, 02:56

      Вот только надолго-ли он задержится в новой команде, хотя задержатся то может и задержится, вот только будет-ли играть, вот в чем вопрос...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 мая 2017, 21:06

      Если честно, то он уже ЗА.......БАЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:44

      Динамо может усилить .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 15 мая 2017, 18:38

      В Локо, Семин дверь откроет!

      0
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