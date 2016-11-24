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Марат Измайлов
Статистика
Марат Измайлов - статистика
Завершил карьеру
21 сентября 1982 (43)
#2 | Полузащитник
172 см | 70 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
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Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
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Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Краснодар
1 : 1
24.11.2016
Зальцбург
74' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Шальке-04
2 : 0
03.11.2016
Краснодар
62' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Краснодар
0 : 1
20.10.2016
Шальке-04
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Краснодар
5 : 2
29.09.2016
Ницца
Был в запасе
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