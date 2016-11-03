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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Краснодар
Шальке-04 - Краснодар: обзор матча 03 ноября 2016
Шальке-04
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
25'
Ж. Кайсара
28'
Н. Бенталеб
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Краснодар
Замена
А. Шепф
️️️️
Е. Коноплянка
82'
75'
Замена
В. Калешин
️️️️
А. Енджейчик
73'
Желтая карточка
Э. Куасси
Замена
С. Колашинац
️️️️
А. Рахман Баба
69'
62'
Замена
М. Измайлов
️️️️
О. Ахмедов
Замена
Л. Горецка
️️️️
Н. Бенталеб
58'
53'
Желтая карточка
Р. Лаборде
Желтая карточка
М. Настасич
45'
+1
Желтая карточка
Б. Хеведес
33'
ГОЛ! 2:0!
Н. Бенталеб
28'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кайсара
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
25'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
18'
12'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Подберезкин
11'
Травма
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
80
Жуниор Кайсара
ПАЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
3
Деннис Аого
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
3-5-1-1-1
1
Ферманн
22
Настасич
27
Налдо
5
Хеведес
21
Баба
11
Посо
21
Стамбули
3
Аого
80
Кайсара
6
Бенталеб
22
Коноплянка
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-2-1
33
Крицюк
98
Петров
4
Гранквист
55
Енджейчик
5
Налдо
77
Каборе
10
Перейра
8
Куасси
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
92
Подберезкин
22
Коноплянка
18
Шепф
18
Шепф
22
Коноплянка
21
Баба
23
Колашинац
23
Колашинац
21
Баба
6
Бенталеб
27
Горецка
27
Горецка
6
Бенталеб
55
Енджейчик
17
Калешин
17
Калешин
55
Енджейчик
10
Ахмедов
2
Измайлов
2
Измайлов
10
Ахмедов
92
Подберезкин
21
Лаборде
21
Лаборде
92
Подберезкин
Остались в запасе
Шальке-04
Краснодар
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Шальке-04 - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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