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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Шальке-04
Краснодар - Шальке-04: обзор матча 20 октября 2016
Краснодар
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
11'
Е. Коноплянка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Шальке-04
Желтая карточка
Ю. Газинский
90'
+3
90'
+3
Замена
Т. Керер
️️️️
Ф. Ди Санто
85'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
77'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Майер
Замена
П. Мамаев
️️️️
О. Ахмедов
75'
70'
Желтая карточка
Налдо
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Подберезкин
67'
67'
Замена
А. Шепф
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Э. Куасси
55'
11'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
3
Деннис Аого
ОП
7
Макс Майер
АП
80
Жуниор Кайсара
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
55
Енджейчик
4
Гранквист
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
8
Куасси
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
39
Ари
4-2-3-1
1
Ферманн
5
Хеведес
22
Настасич
27
Налдо
21
Баба
21
Стамбули
3
Аого
80
Кайсара
7
Майер
22
Коноплянка
9
Ди Санто
10
Ахмедов
10
Мамаев
10
Мамаев
10
Ахмедов
8
Куасси
18
Газинский
18
Газинский
8
Куасси
92
Подберезкин
21
Лаборде
21
Лаборде
92
Подберезкин
22
Коноплянка
18
Шепф
18
Шепф
22
Коноплянка
9
Ди Санто
6
Керер
6
Керер
9
Ди Санто
7
Майер
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
7
Майер
Остались в запасе
Краснодар
Шальке-04
5
Алексей Татаев
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
5
Алексей Татаев
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ПП
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Краснодар - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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