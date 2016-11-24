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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Зальцбург
Краснодар - Зальцбург: обзор матча 24 ноября 2016
Краснодар
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 5 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
85'
Ф. Смолов
37'
М. Даббур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Зальцбург
88'
Замена
К. Шлагер
️️️️
В. Бериша
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
85'
Желтая карточка
Р. Лаборде
76'
Замена
М. Измайлов
️️️️
Жоаозиньо
74'
73'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Перейра
58'
Желтая карточка
В. Калешин
57'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Э. Куасси
46'
42'
Желтая карточка
В. Бериша
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Даббур
Пас отдал
Й. Радошевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
14
Андре Уисдом
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Валон Бериша
ЛП
18
Диадай Самассеку
ОП
5
Йосип Радошевич
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
6
Торбинский
5
Налдо
4
Гранквист
17
Калешин
77
Каборе
10
Перейра
8
Куасси
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
90
Смолов
3-3-2-2
33
Вальке
14
Уисдом
2
Упамекано
28
Миранда
19
Лазаро
18
Самассеку
17
Ульмер
5
Радошевич
23
Бериша
8
Гульбрандсен
9
Даббур
8
Куасси
18
Газинский
18
Газинский
8
Куасси
22
Жоаозиньо
2
Измайлов
2
Измайлов
22
Жоаозиньо
10
Перейра
21
Лаборде
21
Лаборде
10
Перейра
23
Бериша
21
Шлагер
21
Шлагер
23
Бериша
8
Гульбрандсен
7
Хванг
7
Хванг
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Краснодар
Зальцбург
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Чикан Станкович
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
90
Марк Жатковски
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Краснодар - Зальцбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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