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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Ницца
Краснодар - Ницца: обзор матча 29 сентября 2016
Краснодар
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
5 : 2
Завершен
Ницца
22'
Ф. Смолов
33'
Жоаозиньо
65'
Жоаозиньо (П)
86'
Ари
90+3'
Ари
42'
М. Балотелли
71'
В. Сиприен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ницца
ГОЛ! 5:2!
Ари
Пас отдал
Р. Лаборде
90'
+3
Желтая карточка
Ари
86'
ГОЛ! 4:2!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
86'
79'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Косьелло
Замена
Р. Лаборде
️️️️
В. Подберезкин
74'
71'
ГОЛ! 3:2!
В. Сиприен
Пас отдал
В. Эйссерик
69'
Желтая карточка
Й. Кардиналь
66'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Дальберт
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Жоаозиньо
65'
63'
Желтая карточка
П. Байссе
Замена
Ю. Газинский
️️️️
О. Ахмедов
59'
Травма
О. Ахмедов
58'
Желтая карточка
А. Гранквист
55'
Желтая карточка
Налдо
50'
46'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Балотелли
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
43'
Травма
М. Балотелли
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Балотелли
Пас отдал
М. Сарр
ГОЛ! 2:0!
Жоаозиньо
33'
Замена
Ари
️️️️
Ф. Смолов
29'
Травма
Ф. Смолов
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Енджейчик
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
2
Арно Суке
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
6
Торбинский
4
Гранквист
55
Енджейчик
5
Налдо
77
Каборе
8
Куасси
92
Подберезкин
22
Жоаозиньо
10
Ахмедов
90
Смолов
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
5
Сарр
4
Данте
44
Байссе
21
Перейра
29
Дальберт
14
Сери
26
Косьелло
9
Эйссерик
20
Бельханда
45
Балотелли
10
Ахмедов
18
Газинский
18
Газинский
10
Ахмедов
92
Подберезкин
21
Лаборде
21
Лаборде
92
Подберезкин
90
Смолов
39
Ари
39
Ари
90
Смолов
29
Дальберт
25
Сиприен
25
Сиприен
29
Дальберт
26
Косьелло
6
Вальтер
6
Вальтер
26
Косьелло
45
Балотелли
14
Плеа
14
Плеа
45
Балотелли
Остались в запасе
Краснодар
Ницца
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ПП
Главный тренер
Игорь Шалимов
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
2
Марат Измайлов
ПП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
11
Арно Лусамба
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Краснодар - Ницца
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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