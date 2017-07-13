Измайлов: «Был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»

Полузащитник московского «Арарата» Марат Измайлов рассказал об атмосфере в новом клубе.

Напомним, контракт 34-летнего россиянина с командой ПФЛ рассчитан на один год.

«Кого из игроков «Арарата», кроме Павлюченко, знал раньше? Лебеденко был в «Локомотиве» со мной. В сборной, при Хиддинке, пересекались с Ребко. Вроде все. Тем не менее был по-хорошему шокирован тем, что увидел. Все добродушные, веселые, классные ребята. С первого дня почувствовал себя своим в коллективе. Чувство такое, будто давно в команде играю. Мне очень нравится», – сказал Измайлов.