Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Измайлов: «Был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»

    Полузащитник московского «Арарата» Марат Измайлов рассказал об атмосфере в новом клубе.

    Напомним, контракт 34-летнего россиянина с командой ПФЛ рассчитан на один год.

    «Кого из игроков «Арарата», кроме Павлюченко, знал раньше? Лебеденко был в «Локомотиве» со мной. В сборной, при Хиддинке, пересекались с Ребко. Вроде все. Тем не менее был по-хорошему шокирован тем, что увидел. Все добродушные, веселые, классные ребята. С первого дня почувствовал себя своим в коллективе. Чувство такое, будто давно в команде играю. Мне очень нравится», – сказал Измайлов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2017 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:56

      Конечно хороший междусобойчик . А уж для ПФЛ тем более !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июля 2017, 16:21

      Это обман,
      Или в Арарате правда нет армян?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 июля 2017, 14:10

      Вот про ФК Арарат я слышу уже пол года точно, кто нибудь знает как они контрольные матчи отыграли перед сезоном и с кем?
      Вообще кто нибудь видел их игру в живую?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Munez89 13 июля 2017, 14:18

      Нашёл видео с играми ФК Арарат, победили 3:0 и 2:0 в двух матчах, играли видимо на сборах где то, против мне не известных команд..В одной игре пылом возили соперника, во второй более равная игра была.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 12:45

      Прям не команда и клуб весёлых и находчивы!.... Только через 20 минут игры эти расплывшиеся ветераны будут лёгкие на поле выплёвывать....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11