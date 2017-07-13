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  • Измайлов: «Был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»

Измайлов: «Был по-хорошему шокирован тем, что увидел в «Арарате»

13 июля 2017, 12:38
5

Полузащитник московского «Арарата» Марат Измайлов рассказал об атмосфере в новом клубе.

Напомним, контракт 34-летнего россиянина с командой ПФЛ рассчитан на один год.

«Кого из игроков «Арарата», кроме Павлюченко, знал раньше? Лебеденко был в «Локомотиве» со мной. В сборной, при Хиддинке, пересекались с Ребко. Вроде все. Тем не менее был по-хорошему шокирован тем, что увидел. Все добродушные, веселые, классные ребята. С первого дня почувствовал себя своим в коллективе. Чувство такое, будто давно в команде играю. Мне очень нравится», – сказал Измайлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Измайлов Марат
Комментарии (5)
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insider_retro
1499939100
Прям не команда и клуб весёлых и находчивы!.... Только через 20 минут игры эти расплывшиеся ветераны будут лёгкие на поле выплёвывать....
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Munez89
1499944233
Вот про ФК Арарат я слышу уже пол года точно, кто нибудь знает как они контрольные матчи отыграли перед сезоном и с кем? Вообще кто нибудь видел их игру в живую?
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subbotaspartak
1499952113
Это обман, Или в Арарате правда нет армян?
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dok66
1499954164
Конечно хороший междусобойчик . А уж для ПФЛ тем более !
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